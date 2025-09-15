Người huyết áp cao có nên uống trà lá ổi?

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy tác dụng tích cực của lá ổi đến huyết áp cao. Một số nghiên cứu trên động vật phát hiện chiết xuất từ lá ổi có tác dụng hạ huyết áp trong trường hợp tăng huyết áp do dùng nhiều muối. Lợi ích này có được do các chất chiết xuất có tác dụng giảm hoạt động thần kinh giao cảm và điều chỉnh phản ứng viêm, đặc biệt là tăng cường cytokine chống viêm IL-10, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trà lá ổi chứa những dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp ẢNH: AI

Trong khi đó, một nghiên cứu khác trên chuyên san Journal of Intercultural Ethnopharmacology chứng minh chất polyphenol trong lá ổi có khả năng ức chế enzyme gây co mạch, giảm căng thẳng ô xy hóa và bảo vệ nội mạc mạch máu. Ngoài ra, thử nghiệm trên chuột bị tiểu đường cũng ghi nhận lá ổi cải thiện phản ứng giãn mạch và điều chỉnh lipid máu.

Lá ổi tác động tích cực với huyết áp bằng một số cơ chế. Trước hết, lá ổi rất giàu flavonoid, polyphenol và tanin. Đây đều là những hợp chất chống ô xy hóa có khả năng giảm căng thẳng oxy hóa, bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, từ đó cải thiện khả năng giãn nở của thành mạch.

Ngoài ra, chiết xuất lá ổi đã được chứng minh làm giảm cholesterol "xấu" LDL và chất béo trung tính, đồng thời tăng cholesterol "tốt" HDL. Kết quả giúp hạn chế quá trình xơ vữa động mạch và giảm gánh nặng cho tim, mạch máu.

Một số chất trong lá ổi khi thử nghiệm trên động vật cũng giúp cải thiện khả năng phản ứng mạch máu, tức giúp mạch co giãn nhịp nhàng hơn, giảm nguy cơ huyết áp tăng đột ngột.

Với những cơ chế như trên, trà lá ổi có thể hỗ trợ giảm nhẹ huyết áp ở người huyết áp cao, cải thiện mỡ máu và bảo vệ thành mạch máu. Một điều cần lưu ý là người đang uống thuốc hạ huyết áp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng trà lá ổi. Điều này là do khi uống thuốc kết hợp với trà lá ổi có khả năng dẫn đến nguy cơ huyết áp hạ quá mức hoặc xảy ra tương tác thuốc.

Trà lá ổi được xem là biện pháp hỗ trợ nhưng tuyệt đối không nên thay thế thuốc điều trị. Người bị huyết áp cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng trà lá ổi, theo dõi huyết áp thường xuyên, kết hợp với chế độ ăn ít muối, tập luyện và thay đổi lối sống, theo Healthline.