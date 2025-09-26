Huyết áp cao nên hạn chế ăn loại thịt nào?

Người có huyết áp cao cần hạn chế ăn các loại thịt sau:

Thịt đỏ

Thịt đỏ bao gồm bò, lợn, cừu, dê và một số loại thịt khác. Thịt đỏ cung cấp protein, sắt, kẽm và các khoáng chất quan trọng nên cần thiết cho chế độ ăn. Thế nhưng, ăn quá nhiều hoặc chọn phần nhiều mỡ, da thì lại gây hại cho người huyết áp cao.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện những người ăn nhiều thịt đỏ có huyết áp và dấu hiệu viêm cao hơn so với những người ăn ít hoặc thay bằng cá.

Cách tốt là không nên loại bỏ thịt đỏ khỏi chế độ ăn. Thay vào đó, mọi người nên ăn ở mức vừa phải, ưu tiên thịt nạc, bỏ mỡ và da. Các chuyên gia khuyến cáo người bị huyết áp cao chỉ nên ăn tối đa khoảng 50-100 gram thịt đỏ mỗi ngày, ít hơn càng tốt.

Ưu tiên bỏ hoặc hạn chế tối đa thịt chế biến. Nếu có ăn thì chỉ nên ăn ở mức vừa phải, chọn các loại thịt ít muối và không thêm chất bảo quản.

Người bị huyết áp cao nên hạn chế ăn thịt đỏ và thịt chế biến ẢNH: AI

Thịt chế biến

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, lạp xưởng, giò chả, nem chua là những loại thịt mà người huyết áp cao nên hạn chế nhất. Nguyên nhân chủ yếu là chúng chứa lượng muối rất cao.

Lượng muối này là cần thiết để bảo quản, khử trùng và tạo hương vị. Tuy nhiên, khi nào vào, chúng làm cơ thể giữ nước nhiều hơn, tăng thể tích máu, từ đó làm huyết áp tăng.

Ngoài muối, thịt chế biến thường chứa chất bảo quản, nitrate và các phụ gia khác. Vì quá trình ướp muối, hun khói, đóng hộp, sử dụng nitrite và nitrate sẽ làm tăng tính ổn định sản phẩm nhưng đồng thời làm sản sinh các thành phần có thể gây viêm như nitrosamine.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những thành phần này không chỉ gây viêm mà còn ảnh hưởng xấu tới mạch máu. Ăn quá nhiều và thường xuyên thịt chế biến này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, thậm chí tử vong do những biến chứng huyết áp cao không kiểm soát được, theo Healthline.