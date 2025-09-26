Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Huyết áp cao nên hạn chế ăn loại thịt nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/09/2025 00:07 GMT+7

Không phải mọi loại thịt đều giống nhau. Một số loại thịt chứa nhiều muối, chất béo bão hòa hoặc được cho thêm vào các chất phụ gia. Hệ quả là làm tăng huyết áp hoặc trầm trọng thêm tình trạng huyết áp cao hiện có.

Người có huyết áp cao cần hạn chế ăn các loại thịt sau:

Thịt đỏ

Thịt đỏ bao gồm bò, lợn, cừu, dê và một số loại thịt khác. Thịt đỏ cung cấp protein, sắt, kẽm và các khoáng chất quan trọng nên cần thiết cho chế độ ăn. Thế nhưng, ăn quá nhiều hoặc chọn phần nhiều mỡ, da thì lại gây hại cho người huyết áp cao.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện những người ăn nhiều thịt đỏ có huyết áp và dấu hiệu viêm cao hơn so với những người ăn ít hoặc thay bằng cá.

Cách tốt là không nên loại bỏ thịt đỏ khỏi chế độ ăn. Thay vào đó, mọi người nên ăn ở mức vừa phải, ưu tiên thịt nạc, bỏ mỡ và da. Các chuyên gia khuyến cáo người bị huyết áp cao chỉ nên ăn tối đa khoảng 50-100 gram thịt đỏ mỗi ngày, ít hơn càng tốt.

Ưu tiên bỏ hoặc hạn chế tối đa thịt chế biến. Nếu có ăn thì chỉ nên ăn ở mức vừa phải, chọn các loại thịt ít muối và không thêm chất bảo quản.

Huyết áp cao nên hạn chế ăn loại thịt nào ? - Ảnh 1.

Người bị huyết áp cao nên hạn chế ăn thịt đỏ và thịt chế biến

ẢNH: AI

Thịt chế biến

Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, lạp xưởng, giò chả, nem chua là những loại thịt mà người huyết áp cao nên hạn chế nhất. Nguyên nhân chủ yếu là chúng chứa lượng muối rất cao.

Lượng muối này là cần thiết để bảo quản, khử trùng và tạo hương vị. Tuy nhiên, khi nào vào, chúng làm cơ thể giữ nước nhiều hơn, tăng thể tích máu, từ đó làm huyết áp tăng.

Ngoài muối, thịt chế biến thường chứa chất bảo quản, nitrate và các phụ gia khác. Vì quá trình ướp muối, hun khói, đóng hộp, sử dụng nitrite và nitrate sẽ làm tăng tính ổn định sản phẩm nhưng đồng thời làm sản sinh các thành phần có thể gây viêm như nitrosamine.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những thành phần này không chỉ gây viêm mà còn ảnh hưởng xấu tới mạch máu. Ăn quá nhiều và thường xuyên thịt chế biến này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, thậm chí tử vong do những biến chứng huyết áp cao không kiểm soát được, theo Healthline.

Tin liên quan

Bác sĩ: Huyết áp cao bất thường vào giờ này, coi chừng đột quỵ

Bác sĩ: Huyết áp cao bất thường vào giờ này, coi chừng đột quỵ

Huyết áp cao thường được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng' vì ít gây triệu chứng nhưng lại âm thầm làm tổn thương tim, não, thận, mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Khám phá thêm chủ đề

Huyết áp cao huyết áp tăng biến chứng thịt đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận