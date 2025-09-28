Loại quả quen thuộc không ngờ giúp hạ huyết áp, ngừa ung thư, tiểu đường cực hay

Chuyên gia dinh dưỡng Jonathan Purtell, chuyên về dinh dưỡng và chuyển hóa, béo phì, tiêu hóa tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ), cho biết: Với lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, bí đỏ được xem là nguồn thực phẩm hỗ trợ tim mạch, cân bằng đường huyết và thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Bí đỏ được xem là nguồn thực phẩm hỗ trợ tim mạch, cân bằng đường huyết và thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính Ảnh: AI

Giúp hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch

Bí đỏ chứa nhiều kali, canxi và magiê - 3 dưỡng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và ngăn ngừa cao huyết áp. Nghiên cứu chỉ ra rằng các chất này còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, suy tim và đột quỵ. Chế độ ăn có bí đỏ giúp hỗ trợ ổn định mạch máu, giảm áp lực lên tim và duy trì hoạt động tuần hoàn khỏe mạnh.

Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy bí đỏ và hạt bí có thể giúp hạ đường huyết, hữu ích cho người có nguy cơ hoặc mắc bệnh tiểu đường. Lợi ích này phần nào nhờ vào hàm lượng magiê cao trong bí đỏ, vốn có vai trò trong chuyển hóa đường và cải thiện độ nhạy insulin, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Giảm nguy cơ ung thư

Bí đỏ giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều thực phẩm chứa beta-carotene có nguy cơ mắc ung thư dạ dày, vú và tụy thấp hơn.

Những lợi ích sức khỏe khác của bí đỏ

Ngoài 3 tác dụng nổi bật trên, bí đỏ còn hỗ trợ nhiều mặt khác:

Tăng cường miễn dịch nhờ vitamin A, C và E.

Cải thiện sức khỏe mắt bằng cách bảo vệ chống lại thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Hỗ trợ tiêu hóa với lượng chất xơ dồi dào.

Giúp quản lý cân nặng do nhiều nước, nhiều chất xơ và ít calo.

Tốt cho da nhờ vitamin A, C, E có khả năng chống oxy hóa và bảo vệ khỏi tác hại ánh nắng mặt trời.

Nhìn chung, bí đỏ là nguồn thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày, theo Verywell Health.