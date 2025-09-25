Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vì sao người bị tiểu đường nên ăn hành tây?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
25/09/2025 00:09 GMT+7

Hành tây không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Thế nhưng, nếu dùng đúng cách, kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì hành tây có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người bệnh tiểu đường.

Hành tây giàu chất quercetin có khả năng chống viêm, chống ô xy hóa và điều chỉnh đường huyết. Các hợp chất này giúp làm giảm sản sinh các gốc tự do, tăng hoạt tính các enzyme chống ô xy hóa như superoxide dismutase, catalase và bảo vệ tế bào β tụy khỏi tổn thương do căng thẳng ô xy hóa, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vì sao người bị tiểu đường nên ăn hành tây?- Ảnh 1.

Hành tây chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho người bị tiểu đường

ẢNH: AI

Ngoài ra, hành tây còn có chứa chất xơ, vitamin C, các khoáng chất như kali. Chúng đều là thành phần hỗ trợ chuyển hóa và chức năng tế bào. Người bị tiểu đường nên ăn hành tây vì những lợi ích sau:

Ổn định đường huyết

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy ăn hoặc dùng chiết xuất hành tây giúp giảm đường huyết lúc đói, cải thiện khả năng dung nạp đường glucose và giảm kháng insulin.

Hành tây cũng có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase. Đây là những enzyme tiêu hóa tinh bột và đường, làm chậm hấp thu đường glucose sau bữa ăn, giúp tránh tăng đường huyết đột biến.

Nếu muốn giảm cân, hãy làm điều này sau khi thức dậy

Chống ô xy hóa và giảm viêm

Người bệnh tiểu đường thường có mức độ căng thẳng ô xy hóa cao hơn người bình thường. Ngoài ra, tình trạng viêm mạn tính cũng góp phần làm tiến triển bệnh và các biến chứng. Hành tây có các thành phần flavonoid, polyphenol và hợp chất lưu huỳnh làm giảm các phản ứng ô xy hóa này.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Frontiers in Nutrition phát hiện những con chuột được bổ sung chiết xuất hành tây có sự gia tăng hoạt tính các enzyme chống ô xy hóa, giảm các chỉ số ô xy hóa trong mô gan, thận.

Có lợi với mỡ máu, tim mạch

Người tiểu đường thường đi kèm với rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol "xấu" LDL, chất béo trung tính, dẫn tới nguy cơ tim mạch cao. Ăn thường xuyên hành tây có tác dụng cải thiện các chỉ số này.

Dù hành tây mang lại nhiều lợi ích, người bệnh tiểu đường cần lưu ý một số điều quan trọng để tránh tác dụng phụ hoặc tương tác không mong muốn. Điều đầu tiên là hành tây có thể gây kích ứng dạ dày, ợ nóng hoặc cảm giác khó tiêu với người có dạ dày nhạy cảm.

Ngoài ra, nếu hành tây được chế biến nhiều dầu mỡ, đường sẽ làm tăng lượng calo trong món ăn. Người đang dùng thuốc điều trị tiểu đường, chẳng hạn insulin hay thuốc uống, cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn ăn hành tây thường xuyên, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

tiểu đường Hành tây điều chỉnh đường huyết Rối loạn mỡ máu Ợ nóng
