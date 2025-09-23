Ngày mới với tin tức sức khỏe: Sau bữa ăn, làm điều này tốt cho đường huyết

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Thói quen để điện thoại gần đầu khi ngủ có gây hại não?; Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi uống matcha?; Không phải đi bộ, đây mới là bài tập tốt nhất cho người lớn tuổi!...

Tại sao tập thể dục sau bữa ăn lại quan trọng?

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc duy trì đường huyết trong ngưỡng an toàn là một nhiệm vụ phải thực hiện hằng ngày.

Ngoài chế độ ăn uống và thuốc điều trị, vận động thể chất đúng cách và đúng thời điểm có thể mang lại lợi ích rõ rệt trong việc kiểm soát đường huyết và phòng ngừa biến chứng.

Các chuyên gia khẳng định rằng bất kỳ hình thức vận động nào cũng có thể giúp hạ đường huyết. Trong quá trình tập luyện, cơ bắp sử dụng glucose trong máu làm năng lượng, từ đó giúp giảm đường huyết ngay tại thời điểm vận động.

Một số hình thức vận động an toàn và hiệu quả cho người tiểu đường gồm đi bộ, yoga, thái cực quyền, khiêu vũ và bơi lội Ảnh: AI

Việc tập luyện ngay sau bữa ăn có thể giúp đường huyết ổn định hơn. Người mắc tiểu đường loại 1 và loại 2 cần giữ mức đường huyết ở dưới hoặc bằng 180 mg/dL trong vòng 2 giờ sau ăn.

Thực tế, glucose thường đạt đỉnh trong khoảng 90 phút sau bữa ăn, do đó vận động trong giai đoạn này mang lại nhiều lợi ích.

Bà Emma Rueth, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, khuyến nghị người bệnh tiểu đường nên kiểm tra đường huyết trước, trong và sau khi tập luyện để hiểu rõ hơn sự thay đổi của cơ thể.

Theo khuyến nghị, người bệnh nên duy trì 150 phút vận động mức độ vừa phải mỗi tuần, tốt nhất nhất là chia thành 5 buổi, mỗi buổi 30 phút.

Theo khuyến nghị, người bệnh nên duy trì 150 phút vận động mức độ vừa phải mỗi tuần, tốt nhất nhất là chia thành 5 buổi, mỗi buổi 30 phút.

Trường hợp chọn tập cường độ cao, tổng thời gian nên đạt khoảng 75 phút mỗi tuần.

Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi uống matcha?

Những hợp chất sinh học có trong matcha mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là đối với việc điều hòa lượng đường trong máu.

Việc sử dụng matcha hợp lý, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, có thể trở thành một giải pháp tự nhiên hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Sử dụng matcha hợp lý sẽ hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả Ảnh: AI

Matcha chứa catechin, quercetin, chất xơ, polyphenol và một loại axit amin đặc trưng gọi là L-theanine. Bà Helen Tieu, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết khi sử dụng matcha thường xuyên và điều độ, những hợp chất này giúp ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và giảm tình trạng viêm.

Một trong những thành phần nổi bật của matcha là EGCG. Đây là một loại catechin có khả năng hỗ trợ insulin hoạt động hiệu quả hơn.

Khi insulin làm việc tốt, tế bào có thể lấy đường từ máu và chuyển hóa thành năng lượng, nhờ vậy giảm nguy cơ dư thừa đường huyết.

Không phải đi bộ, đây mới là bài tập tốt nhất cho người lớn tuổi!

Khi nói đến tập thể dục, đi bộ là ưu tiên hàng đầu vì đây là bài tập nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, với người lớn tuổi, các chuyên gia khuyến khích nên rèn luyện các bài tập sức mạnh và thăng bằng.

Các bài tập như nâng tạ và thái cực quyền có thể tăng cường cơ bắp, cải thiện thăng bằng, giúp ngăn ngừa té ngã.

Đặc biệt, lợi ích của thái cực quyền không chỉ dừng lại ở thể chất. Vì tập trung vào các chuyển động chậm rãi, chánh niệm, nên bộ môn này tăng cường sự kết nối giữa tâm trí và cơ thể. Thái cực quyền cũng làm giảm mức độ căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe nhận thức lâu dài, khiến nó trở thành một bài tập toàn diện cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Lợi ích của thái cực quyền không chỉ dừng lại ở thể chất Ảnh minh họa: AI

Bạn có thể đã thấy mọi người tập các động tác chậm rãi, uyển chuyển của thái cực quyền hoặc khí công. Những động tác này được thiết kế để lưu thông năng lượng khắp cơ thể. Hơn nữa, nhẹ nhàng chuyển động qua từng tư thế tác động đến các khớp, chuyển trọng lượng để cải thiện sự cân bằng và giúp người tập nhận thức rõ hơn về nhịp điệu của cơ thể, từ đó, giúp xoa dịu tâm trí.

Một bài đánh giá năm 2023 trên tạp chí BMC Geriatrics đã xem xét 17 nghiên cứu về tác dụng của thái cực quyền và khí công ở người lớn tuổi. Kết quả cho thấy 2 bài tập đều cải thiện sự cân bằng, sức mạnh và khả năng thực hiện các công việc hằng ngày. Khi sức khỏe thể chất được cải thiện, chức năng nhận thức cũng tăng lên, bao gồm sự chú ý, trí nhớ và xử lý thông tin. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!