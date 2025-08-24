Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

6 món ít ngờ tới giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/08/2025 00:07 GMT+7

Rối loạn mỡ máu là tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi nồng lộ nhiều loại lipid trong máu tăng cao. Đây là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng với tim mạch và tuổi thọ.

Người bị rối loạn mỡ máu có thể gặp tình trạng tăng cholesterol toàn phần, tăng cholesterol "xấu" LDL, tăng chất béo trung tính nhưng lại giảm cholesterol "tốt" HDL. Uống thuốc thường xuyên có thể giúp kiểm soát rối loạn mỡ máu, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

6 món ít ngờ tới giúp giảm mỡ máu hiệu quả - Ảnh 1.

Cá hồi và đậu là những món ăn lành mạnh rất có lợi cho người muốn kiểm soát rối loạn mỡ máu

ẢNH: AI

Tuy nhiên, không phải chỉ thuốc mà nhiều thực phẩm quen thuộc cũng có khả năng cải thiện rối loạn mỡ máu. Các nhóm thực phẩm được khoa học chứng minh có tác động tích cực lên mỡ máu gồm:

Yến mạch, lúa mạch

Yến mạch và lúa mạch là nguồn cung beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng hạn chế hấp thu cholesterol trong ruột, từ đó giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cho biết ăn ít nhất 3 gram beta-glucan mỗi ngày có thể hạ cholesterol máu từ 5-10%.

Đậu

Các loại đậu như đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu thận hay đậu lăng là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, giúp kéo dài thời gian tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và giảm hấp thu cholesterol. Thậm chí, đậu được xem là một trong những nhóm thực phẩm giúp hạ cholesterol hiệu quả nhất.

Quả hạch

Các loại quả hạch như hạnh nhân, óc chó chứa nhiều a xít béo không bão hòa và chất xơ. Các dưỡng chất này đã được chứng minh giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Lượng ăn mỗi ngày nên từ 50 đến 60 gram.

Cá béo

Những loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ là nguồn dồi dào omega-3. Loại a xít béo này có khả năng giảm chất béo trung tính trong máu, góp phần tăng cholesterol "tốt" HDL. Theo khuyến nghị từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), một người trưởng thành cần ăn ít nhất 240 gram cá béo mỗi tuần.

Trái cây giàu pectin

Một số loại trái cây rất giàu pectin, loại chất xơ hòa tan có khả năng giảm cholesterol "xấu" LDL. Những loại trái cây này gồm táo, nho, cam và dâu tây.

Nghiên cứu chứng minh pectin có khả năng giảm đến 10% cholesterol LDL. Ngoài ra, các loại quả mọng giàu chất chống ô xy hóa anthocyanin và phytochemical như việt quất, mâm xôi đen, nho đen, cơm cháy hay cherry chua cũng có cùng lợi ích này.

Trà xanh, nghệ

Nhiều nghiên cứu phát hiện dùng thường xuyên các món như trà xanh, nghệ, cà chua, hạt lanh sẽ tác động tích cực đến mức cholesterol "xấu" LDL. Chẳng hạn, củ nghệ và trái bơ có tác dụng giảm LDL. Mức độ giảm là từ trung bình đến lớn, cao hơn nhiều so với hạt lanh và hạnh nhân. Ngoài ra, trà xanh chứa polyphenol, chất chống oxy hóa giúp giảm lipid máu, theo Eating Well.

Tin liên quan

Giảm huyết áp, mỡ máu, đường huyết sau tuổi 50: Bí quyết ở vitamin này!

Giảm huyết áp, mỡ máu, đường huyết sau tuổi 50: Bí quyết ở vitamin này!

Một đánh giá và phân tích tổng hợp quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học Engineering đã phát hiện sức mạnh bảo vệ chống lại các yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến từ một loại vitamin quen thuộc.

Khám phá thêm chủ đề

Mỡ máu Rối loạn mỡ máu hạ cholesterol cá hồi đậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận