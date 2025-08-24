6 món ít ngờ tới giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Người bị rối loạn mỡ máu có thể gặp tình trạng tăng cholesterol toàn phần, tăng cholesterol "xấu" LDL, tăng chất béo trung tính nhưng lại giảm cholesterol "tốt" HDL. Uống thuốc thường xuyên có thể giúp kiểm soát rối loạn mỡ máu, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Cá hồi và đậu là những món ăn lành mạnh rất có lợi cho người muốn kiểm soát rối loạn mỡ máu ẢNH: AI

Tuy nhiên, không phải chỉ thuốc mà nhiều thực phẩm quen thuộc cũng có khả năng cải thiện rối loạn mỡ máu. Các nhóm thực phẩm được khoa học chứng minh có tác động tích cực lên mỡ máu gồm:

Yến mạch, lúa mạch

Yến mạch và lúa mạch là nguồn cung beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng hạn chế hấp thu cholesterol trong ruột, từ đó giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cho biết ăn ít nhất 3 gram beta-glucan mỗi ngày có thể hạ cholesterol máu từ 5-10%.

Đậu

Các loại đậu như đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu thận hay đậu lăng là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, giúp kéo dài thời gian tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và giảm hấp thu cholesterol. Thậm chí, đậu được xem là một trong những nhóm thực phẩm giúp hạ cholesterol hiệu quả nhất.

Quả hạch

Các loại quả hạch như hạnh nhân, óc chó chứa nhiều a xít béo không bão hòa và chất xơ. Các dưỡng chất này đã được chứng minh giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Lượng ăn mỗi ngày nên từ 50 đến 60 gram.

Cá béo

Những loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ là nguồn dồi dào omega-3. Loại a xít béo này có khả năng giảm chất béo trung tính trong máu, góp phần tăng cholesterol "tốt" HDL. Theo khuyến nghị từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), một người trưởng thành cần ăn ít nhất 240 gram cá béo mỗi tuần.

Trái cây giàu pectin

Một số loại trái cây rất giàu pectin, loại chất xơ hòa tan có khả năng giảm cholesterol "xấu" LDL. Những loại trái cây này gồm táo, nho, cam và dâu tây.

Nghiên cứu chứng minh pectin có khả năng giảm đến 10% cholesterol LDL. Ngoài ra, các loại quả mọng giàu chất chống ô xy hóa anthocyanin và phytochemical như việt quất, mâm xôi đen, nho đen, cơm cháy hay cherry chua cũng có cùng lợi ích này.

Trà xanh, nghệ

Nhiều nghiên cứu phát hiện dùng thường xuyên các món như trà xanh, nghệ, cà chua, hạt lanh sẽ tác động tích cực đến mức cholesterol "xấu" LDL. Chẳng hạn, củ nghệ và trái bơ có tác dụng giảm LDL. Mức độ giảm là từ trung bình đến lớn, cao hơn nhiều so với hạt lanh và hạnh nhân. Ngoài ra, trà xanh chứa polyphenol, chất chống oxy hóa giúp giảm lipid máu, theo Eating Well.