Sức khỏe

Thỉnh thoảng một củ khoai lang: Lợi ích bất ngờ cho đường huyết và tim mạch

Thiên Lan
Thiên Lan
27/09/2025 08:05 GMT+7

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe thường thích ăn khoai lang. Loại thực phẩm quen thuộc này không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khoai lang có vị ngọt nhẹ, chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa cùng vitamin A và C. Ăn thường xuyên có thể mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa, đường huyết và tim mạch.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Davis, đang làm việc tại Downey, California (Mỹ), cho biết khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Loại củ này chứa nhiều vi chất thiết yếu. Một khẩu phần có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin A hằng ngày, khoảng 40% vitamin C, kali, nhiều chất chống oxy hóa và đến 4 g chất xơ. Với thành phần dinh dưỡng tối ưu như thế, khoai lang đặc biệt tốt cho tim và đường huyết, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Thỉnh thoảng 1 củ khoai lang: Lợi ích bất ngờ cho đường huyết và tim mạch - Ảnh 1.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe

Ảnh: AI

Có thể giúp điều hòa đường huyết

Nhờ chứa carbohydrate phức hợp và chất xơ, khoai lang được tiêu hóa chậm, giúp ổn định đường huyết.

Chuyên gia dinh dưỡng Sharniquia White, tại Greensboro, Bắc Carolina (Mỹ), giải thích: Dù chứa nhiều carbohydrate, nghiên cứu cho thấy khoai lang có thể hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, chuyên gia Davis nhấn mạnh khẩu phần ăn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với người tiểu đường hoặc theo chế độ ăn ít carb. Với hầu hết mọi người, kết hợp khoai lang cùng protein và chất béo lành mạnh - như một số các loại hạt, có thể giúp cân bằng đường huyết tốt hơn sau bữa ăn.

Khoai lang có lợi cho tim mạch

Chuyên gia Davis cho biết, khoai lang giàu chất xơ, chất chống oxy hóa kháng viêm và hoàn toàn không chứa chất béo bão hòa, nhờ đó tốt cho tim mạch.

Thậm chí, Hiệp hội Tim mạch Mỹ còn chứng nhận khoai lang là thực phẩm đạt chuẩn hỗ trợ sức khỏe tim.

Chất xơ trong loại củ này giúp kiểm soát cholesterol bằng cách gắn với cholesterol trong hệ tiêu hóa và đào thải ra ngoài. Không chứa chất béo bão hòa cùng hàm lượng chất chống oxy hóa cao cũng giúp bảo vệ mạch máu, giảm viêm, từ đó hạ nguy cơ bệnh tim theo thời gian.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chuyên gia White cho biết: Chất xơ trong khoai lang giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Chất xơ làm tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột đều đặn và phòng ngừa táo bón. Đồng thời, đây cũng là một loại prebiotic - nguồn thức ăn nuôi lợi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh đường ruột đa dạng và khỏe mạnh đã được chứng minh giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch, cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất, cũng như tác động tích cực đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một củ khoai lang nướng hoặc luộc cỡ trung bình (khoảng 114 g, tương đương 100 calo) là khẩu phần hợp lý cho một ngày. Bạn có thể ăn khoai lang vài lần trong tuần, thậm chí ăn hằng ngày nếu kết hợp cân đối với các nhóm thực phẩm khác. 

Khoai lang có thể chế biến linh hoạt, từ luộc, hấp, nướng đến chiên bằng nồi chiên không dầu. Đặc biết, nướng hoặc hấp giúp giữ trọn dưỡng chất, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

