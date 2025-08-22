Chuyên gia chỉ cách ăn khoai lang tối đa dinh dưỡng

Khoai lang chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, và vỏ của nó có thể là phần tốt nhất cho sức khỏe, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chuyên gia Lubeck giải thích, khoai lang nguyên củ là nguồn cung cấp carbohydrate, nhiều vi chất dinh dưỡng và dưỡng chất thực vật phytonutrient rất tốt cho sức khỏe. Khoai lang cũng rất giàu chất xơ, protein, vitamin A và C, kali, sắt và canxi.

Nói chung, lợi ích của khoai lang có vỏ cũng giống như khoai lang đã gọt vỏ. Nhưng điều đáng nói ở đây là nhờ lượng chất dinh dưỡng tăng lên đáng kể, dẫn đến lợi ích cũng tăng lên. Một số lợi ích bao gồm:

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong khoai lang có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách thúc đẩy tiết insulin, tăng độ nhạy insulin và chuyển hóa đường.

Anthocyanin trong khoai lang tím cũng có thể làm giảm viêm và stress oxy hóa, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Chất xơ trong vỏ khoai lang giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chất xơ từ vỏ khoai lang làm tăng lợi khuẩn và giảm vi khuẩn có hại trong ruột. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng vỏ khoai lang có thể có tác dụng nuôi dưỡng lợi khuẩn.

Cải thiện thị lực. Khoai lang là nguồn giàu vitamin A và beta carotene, rất quan trọng cho sức khỏe của mắt. Thiếu vitamin A trong chế độ ăn uống có thể gây quáng gà và một số bệnh về mắt. Ăn khoai lang có thể giúp đáp ứng nhu cầu vitamin A và duy trì sức khỏe đôi mắt.

Giảm mức cholesterol. Nghiên cứu cho thấy ăn khoai lang có thể giúp ngăn ngừa rối loạn mỡ máu, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy chất xơ và các chất chống oxy hóa khác trong khoai lang làm giảm sự hấp thụ chất béo từ thực phẩm. Điều này có thể giúp kiểm soát cholesterol xấu và cholesterol toàn phần, đồng thời giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy khoai lang có thể giảm nguy cơ ung thư. Trong một nghiên cứu trên động vật, những con chuột bị ung thư đại tràng được cho ăn khoai lang tím trong 18 tuần, đã giảm đáng kể kích thước và số lượng khối u. Điều này có thể là nhờ hàm lượng anthocyanin trong khoai lang.

Những ai cần thận trọng khi ăn khoai lang cả vỏ?

Nói chung, ăn vỏ khoai lang an toàn và được khuyến khích vì nó giàu chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tim mạch và mắt.

Tuy nhiên, một số người nên hạn chế ăn vỏ khoai lang hoặc tránh hoàn toàn, bao gồm:

Người theo chế độ ăn ít chất xơ: Khoai lang cả vỏ rất giàu chất xơ, do đó, không phù hợp với chế độ ăn ít chất xơ. Ăn vỏ khoai lang trong trường hợp này có thể gây đau bụng hoặc các vấn đề tiêu hóa khác.

Khó nuốt: Những người gặp khó khăn khi nuốt có thể xem xét xay nhuyễn vỏ khoai lang.

Sỏi thận: Khoai lang và vỏ khoai lang chứa oxalat, có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Tuy nhiên, luộc hoặc hấp sẽ làm giảm hàm lượng oxalat.