Sức khỏe

Phát hiện tác dụng ít ai ngờ khi uống trà xanh mỗi ngày

Thiên Lan
Thiên Lan
27/09/2025 16:16 GMT+7

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã quan tâm đến vai trò của trà xanh đối với sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt đối với các bệnh như béo phì và tiểu đường loại 2.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell Biochemistry & Function, đã phát hiện thêm tác dụng bất ngờ của trà xanh.

Trong nghiên cứu do Giáo sư Rosemari Otton, từ Đại học Cruzeiro do Sul (Brazil) thực hiện, chuột thử nghiệm được cho ăn chế độ giàu năng lượng, gồm nhiều chất béo, sô cô la, bánh quy ngọt và sữa đặc.

Sau 4 tuần, một trong 2 nhóm được cho uống chiết xuất trà xanh chuẩn hóa với liều lượng 500 mg/kg cân nặng - tương đương khoảng 3 tách trà.

Trà xanh giúp giảm cân, cải thiện khả năng điều hòa đường huyết

Kết quả đã phát hiện nhóm chuột uống trà xanh đã giảm cân, cải thiện độ nhạy insulin và bảo vệ cơ xương.

Phát hiện tác dụng ít ai ngờ khi uống trà xanh mỗi ngày - Ảnh 1.

Phát hiện thêm tác dụng bất ngờ của trà xanh

Ảnh: AI

Cụ thể, chuột béo phì được bổ sung trà xanh đã giảm cân đáng kể và cải thiện khả năng điều hòa đường huyết. Đặc biệt, độ nhạy insulin được tăng lên và giảm tình trạng kháng insulin - yếu tố nguy cơ chính của bệnh tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, trà xanh còn bảo vệ cơ bắp khỏi teo nhỏ, thúc đẩy cơ bắp khỏe hơn nhờ tăng cường việc sử dụng đường trong cơ.

Đáng chú ý, chuột gầy ốm vẫn không giảm cân khi uống trà xanh, trong khi chuột béo phì giảm cân rõ rệt. Điều này cho thấy tác dụng chọn lọc của trà xanh đối với mỡ thừa. Những phát hiện này làm nổi bật tiềm năng sử dụng trà xanh như một chiến lược hỗ trợ trong việc kiểm soát béo phì ở người.

Một nghiên cứu trước đây được công bố năm 2022 trên tạp chí European Journal of Nutrition cho thấy những con chuột béo phì được điều trị bằng trà xanh đã giảm tới 30% trọng lượng cơ thể. 

Các nhà khoa học giải thích sở dĩ trà xanh làm được điều kỳ diệu này là nhờ các adiponectin - một loại protein từ tế bào mỡ có chức năng chống viêm và điều hòa chuyển hóa.

Các tác giả nghiên cứu cho biết: Ở người, liều lượng an toàn và hiệu quả vẫn cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, rõ ràng, những người có thói quen uống trà xanh hằng ngày - như ở Nhật Bản - có tỷ lệ béo phì thấp hơn nhiều, cho thấy lợi ích mạnh mẽ của trà xanh, theo News Medical.

Nghiên cứu này củng cố quan điểm rằng các giải pháp tự nhiên, dễ tiếp cận như uống trà có thể là chiến lược bổ trợ hữu ích trong phòng ngừa béo phì, tiểu đường.

Phát hiện tác dụng quan trọng của trà xanh, nhất là với người lớn tuổi

Phát hiện tác dụng quan trọng của trà xanh, nhất là với người lớn tuổi

Nghiên cứu mới đã phát hiện chất chống oxy hóa chính trong trà xanh có khả năng phục hồi chức năng tế bào thần kinh lão hóa.

