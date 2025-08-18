Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Giành sự sống cho người đàn ông 12 ngày hôn mê do nhồi máu cơ tim

Lê Cầm
Lê Cầm
18/08/2025 13:15 GMT+7

Ông Đ.T.T (56 tuổi, ở TP.HCM) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và thượng vị. Ngay khi tiếp nhận, xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra các mạch máu nuôi tim.

Người đàn ông rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp sau cơn đau ngực

“Lúc ở nhà, nó than đau tức ngực nặng. Chỉ trong vòng nửa tiếng, gia đình tôi liền chở đi cấp cứu", mẹ bệnh nhân Đ.T.T nhớ lại. 

Khi bệnh nhân đến bệnh viện địa phương để cấp cứu thì ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời báo động liên viện, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á điều trị. 

Ngay khi tiếp nhận, xác định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp, các bác sĩ tiếp tục hồi sức và nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng cathlab kiểm tra các mạch máu nuôi tim.

Kết quả chụp mạch cho thấy ông T. bị hẹp nhánh động mạch vành trái, động mạch vành phải bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn và chứa nhiều huyết khối - nguyên nhân khiến dòng máu nuôi tim bị cắt đứt đột ngột. Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định can thiệp đặt stent động mạch vành để tái thông dòng máu.

Trong suốt quá trình can thiệp, ông T. tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rung thất, buộc các bác sĩ phải liên tục sốc điện, vừa hồi sức vừa nong stent để giành lại sự sống từng giây một. Sau can thiệp, dòng máu nuôi tim đã được tái thông nhưng chảy chậm tương ứng ở độ 2, người bệnh được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi điều trị.

12 ngày hôn mê và cuộc chiến khốc liệt giành lại sự sống

Sau ca can thiệp căng thẳng, ông T. được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê sâu, tim yếu, toan hóa, nước tiểu không có, dùng thuốc nâng huyết áp liều cao.

Giành sự sống cho người đàn ông 12 ngày hôn mê do nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T.

Ảnh: Y.V

Ngày 18.8, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Tấn Việt, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân T. có tiền sử tiểu đường, hút nhiều thuốc lá, đây có thể là yếu tố nguy cơ chính gây nhồi máu cơ tim. Sau can thiệp đặt stent tái thông mạch máu nuôi tim, quá trình điều trị tiếp theo tại khoa Hồi sức tích cực thực sự khá phức tạp, kéo dài đến 12 ngày. Mỗi ngày là một trận chiến duy trì huyết áp, hỗ trợ hô hấp, chống suy đa cơ quan, kiểm soát nhiễm trùng cho người bệnh.

"Chúng tôi đã phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành nhiều biện pháp điều trị tích cực như vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời, vừa lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt và dùng thuốc vận mạch. Có những lúc đội ngũ y bác sĩ và gia đình gần như tuyệt vọng, nghĩ đến việc đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng với sự quyết tâm chiến đấu đến cùng của gia đình, của ê kíp y bác sĩ, điều kỳ diệu đã xảy ra: sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T. dần tỉnh trở lại", bác sĩ Việt cho hay.

Ngày thứ 12 tại khoa Hồi sức tích cực, ông T. bắt đầu mở mắt, dần cải thiện tri giác, nhịp tim ổn định hơn, các chỉ số sinh tồn dần trở lại bình thường, cai được máy thở, ngưng toàn bộ thuốc vận mạch. Sau đó, ông được đưa về khoa Can thiệp tim mạch để tiếp tục chăm sóc.

Hiện tại, sức khỏe ông T. hồi phục hoàn toàn, có thể tự vận động, không cần lọc máu, phục hồi toàn bộ trí nhớ. Bệnh nhân được xuất viện trong niềm vui của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

"Điều quan trọng nhất trong cấp cứu nhồi máu cơ tim chính là thời gian. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng", bác sĩ Việt chia sẻ.

