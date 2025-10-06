Trào lưu thải độc gan, thận: Đừng để mong muốn thải độc thành 'nạp độc'!

Theo bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, gan và thận vốn là 2 cơ quan có chức năng thanh lọc, loại bỏ độc chất tự nhiên. Điều quan trọng là làm thế nào để duy trì hoạt động của chúng một cách hiệu quả, thay vì tin vào những giải pháp cấp tốc, thiếu bằng chứng khoa học.

Nên chủ động thải độc tự nhiên qua lối sống khỏe

“Không có bất kỳ hướng dẫn chính thống nào khuyên người dân phải sử dụng thuốc hoặc trà thải độc để 'làm sạch' gan và thận, vì chúng vốn đã có khả năng tự lọc bỏ độc chất. Vấn đề cốt lõi là tạo điều kiện để 2 cơ quan này làm việc tốt nhất”, bác sĩ Dung nhấn mạnh. Cụ thể, mỗi người cần chú trọng xây dựng lối sống lành mạnh.

Ăn uống cân bằng: Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và hạt; giảm thực phẩm chế biến sẵn; hạn chế đường; tránh xa rượu bia; tránh chất béo bão hòa và loại bỏ hoàn toàn chất béo chuyển hóa.

Hạn chế muối: Lượng muối tối đa được khuyến nghị là 5 gram mỗi ngày. Việc ăn mặn kéo dài gây hại cho thận, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp - một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn.

Duy trì vận động: Nên tập luyện vừa phải từ 150 phút/tuần, kết hợp các bài tăng cường cơ ít nhất 2 ngày. Vận động giúp duy trì cân nặng hợp lý, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ gan và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Quản lý các yếu tố nguy cơ: Người bị tăng huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch nếu không kiểm soát bệnh tốt sẽ gây hại cả gan lẫn thận.

Cẩn trọng với thảo dược và thực phẩm chức năng: Nhiều trường hợp tổn thương gan do thuốc (DILI) được ghi nhận liên quan đến các sản phẩm thảo dược, thực phẩm bổ sung. Người dân cần thận trọng, chỉ nên sử dụng khi có tư vấn y tế.

Như vậy, thay vì tìm kiếm giải pháp “thải độc” nhanh chóng, mỗi người có thể tự thanh lọc gan thận hằng ngày bằng lối sống bền vững và khoa học.

Người từng tổn thương gan do rượu cần chú ý gì?

WHO khẳng định không có mức uống rượu nào là an toàn. Rượu là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan.

Ở Việt Nam, tổn thương gan do rượu là một vấn đề lớn của y tế công cộng. Với những người đã từng có giai đoạn gan bị hủy hoại bởi rượu, cách chăm sóc sau đó mang ý nghĩa sống còn.

Cai rượu hoàn toàn: Các nghiên cứu chỉ ra, gan có khả năng hồi phục phần nào nếu không tiếp tục tiếp xúc với cồn. Ngược lại, nếu vẫn uống, tình trạng viêm gan do rượu có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Tiêm phòng viêm gan A và viêm gan B: Được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị. Vì khi gan đã tổn thương, việc nhiễm thêm viêm gan do virus sẽ khiến tình trạng bệnh nặng hơn nhiều.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh: Không nên kiêng khem quá mức, tránh để thiếu dinh dưỡng dẫn đến mất cơ. Ưu tiên rau xanh, trái cây, cá, ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp lượng đạm vừa phải từ các nguồn lành mạnh.

Bên cạnh đó, bác sĩ Dung cảnh báo, người bệnh gan cần tránh ăn hải sản sống, đặc biệt là hàu vì họ dễ bị nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus, có thể gây bệnh cảnh nặng.

Người bệnh cần thận trọng khi dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Bất kỳ loại sản phẩm nào, dù mang nhãn “thảo dược tự nhiên”, đều có nguy cơ gây tổn thương gan nếu sử dụng sai cách hoặc kết hợp nhiều loại.

“Gan và thận sẽ khỏe mạnh nếu được bảo vệ đúng cách. Ngược lại, những biện pháp 'thải độc' truyền miệng, không rõ nguồn gốc có thể gây hại nhiều hơn lợi. Chăm sóc sức khỏe là một hành trình bền bỉ, và chính mỗi người là người quyết định để cơ thể mình luôn trong trạng thái 'thanh lọc' tự nhiên nhất”, bác sĩ Dung nói thêm.