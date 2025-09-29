5 món ăn sáng giúp làm sạch gan và hạ men gan

Khi men gan tăng, cơ thể bị mệt mỏi, chán ăn, vàng da, đôi khi không có triệu chứng rõ rệt. Nhưng về lâu dài, tình trạng này làm tăng nguy cơ dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well (Mỹ).

Yến mạch, trứng luộc và bơ là sự kết hợp lành mạnh cho bữa sáng ẢNH MINH HỌA: AI

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra một số thực phẩm giàu các hợp chất bảo vệ gan, giúp làm sạch độc tố, giảm viêm và hạ men gan. Những món này gồm:

Đu đủ không chỉ dễ tiêu hóa mà còn chứa papain, loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa protein và giảm gánh nặng cho gan. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Food Chemistry phát hiện chất chiết xuất từ đu đủ có hoạt tính chống ô xy hóa mạnh, giúp giảm viêm gan.

Thêm một đĩa đu đủ chín vào bữa sáng hoặc kết hợp với sữa chua ít béo có tác dụng giúp gan hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Trứng luộc

Trứng cung cấp protein chất lượng cao và choline, loại dưỡng chất cần thiết cho quá trình vận chuyển chất béo ra khỏi gan. Trên thực tế, thiếu choline có thể gây gan nhiễm mỡ và tăng men gan.

Tuy nhiên, người có men gan cao nên ăn trứng luộc thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Khuyến cáo là chỉ nên ăn 3-4 quả/tuần để tránh làm tăng cholesterol máu.

Rau xanh

Các loại rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn hay rau diếp chứa nhiều chlorophyll, vitamin C và chất chống ô xy hóa. Thường xuyên ăn rau xanh sẽ giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện men gan ở người bị gan nhiễm mỡ. Những người muốn cải thiện sức khỏe gan có thể ăn sáng bằng rau xanh luộc hay sinh tố rau xanh.

Trái bơ

Bơ là nguồn cung cấp dồi dào glutathione, một trong những chất chống ô xy hóa mạnh mẽ nhất, có tác dụng giúp gan trung hòa độc tố. Một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy chiết xuất từ bơ có khả năng bảo vệ gan trước các tổn thương do hóa chất.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucan, có tác dụng điều hòa đường huyết, giảm cholesterol và cải thiện chức năng gan. Đặc biệt, beta-glucan có khả năng giảm căng thẳng ô xy hóa và viêm trong gan, từ đó giúp cải thiện men gan.

Để đủ dinh dưỡng và tốt cho gan, bữa sáng hoàn toàn có thể kết hợp yến mạch với các món trên như đu đủ, trứng luộc, rau xanh hay trái bơ, theo Eating Well.