4 triệu chứng ban đêm tiết lộ thận yếu, chớ bỏ qua!

Nghiên cứu cho thấy những triệu chứng lặp lại hằng ngày vào ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Thận đặc biệt dễ bị ảnh hưởng vào ban đêm, khi các chức năng cơ thể thay đổi, hoóc môn dao động và căng thẳng về thể chất hoặc tinh thần trở nên rõ rệt hơn.

Nhận biết những dấu hiệu cảnh báo này là rất quan trọng để phát hiện và điều trị kịp thời, điều này giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Tại sao ban đêm lại quan trọng trong việc phát hiện các vấn đề sức khỏe?

Vì ban đêm là một bài kiểm tra căng thẳng tự nhiên cho các cơ quan quan trọng, kể cả thận, nên các triệu chứng liên tục xuất hiện khi ngủ không nên bị bỏ qua

Vào ban đêm, các hệ thống trong cơ thể hoạt động chậm lại và một số hoóc môn sinh học tăng giảm để duy trì sự cân bằng sinh lý. Sự thay đổi này có thể tiết lộ những vấn đề mà ban ngày thường không dễ nhận thấy.

Những dấu hiệu cảnh báo ban đêm liên quan đến thận

Theo nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ PMC, hội chứng chân không yên phổ biến hơn ở bệnh thận mạn tính, liên quan đến sự tích tụ độc tố và rối loạn giấc ngủ, cùng với các dấu hiệu cảnh báo khác như đi tiểu thường xuyên và sưng phù vào ban đêm.

Khó ngủ. Khi thận không lọc đúng cách, các chất độc sẽ lưu lại trong máu thay vì được đào thải qua nước tiểu. Điều này có thể gây khó ngủ. Béo phì cũng có liên quan đến bệnh thận mạn tính, và chứng ngưng thở khi ngủ phổ biến hơn ở những người mắc bệnh thận.

Thức dậy thường xuyên để đi tiểu. Một trong những dấu hiệu phổ biến và sớm nhất của bệnh thận là tiểu đêm - tiểu nhiều hơn 1 lần mỗi đêm. Khi chức năng thận suy giảm, người bệnh thường đi vệ sinh thường xuyên vào ban đêm. Tiểu đêm có liên quan chặt chẽ đến sự tiến triển của bệnh thận mạn tính, theo tờ Times of India.

Chứng chân không yên ban đêm. Hội chứng chân không yên khiến chân phải cử động vào ban đêm, phổ biến hơn nhiều ở những người bị bệnh thận. Tình trạng này liên quan đến sự mất cân bằng sắt và tích tụ độc tố trong cơ thể. Cảm giác muốn cử động liên tục khiến giấc ngủ sâu và ngon giấc bị cản trở, khiến bệnh nhân kiệt sức vào ban ngày.

Sưng phù trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm. Khi thận không thực hiện đúng chức năng, chất lỏng sẽ tích tụ trong các mô, thường gây sưng ở mắt cá chân, chân hoặc bàn chân. Vào ban đêm, tình trạng sưng phù này có thể trở nên trầm trọng hơn hoặc gây ra cảm giác nặng nề và khó chịu. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sưng phù ban đêm có thể liên quan đến rối loạn chức năng tim và thận kết hợp, được gọi là hội chứng tim thận.

Nếu xảy ra lặp đi lặp lại vào ban đêm, những triệu chứng này có thể là cách cơ thể báo hiệu các vấn đề về thận. Đi khám sớm có thể giúp phát hiện nguyên nhân tiềm ẩn, dẫn đến điều trị kịp thời và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chú ý đến những gì xảy ra vào ban đêm có thể chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe lâu dài của bạn.

Mẹo phòng ngừa cho thận khỏe mạnh

Duy trì thận khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Những thay đổi đơn giản trong lối sống như dinh dưỡng cân bằng, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước và tránh những thói quen có hại có thể bảo vệ các cơ quan quan trọng này. Phòng ngừa sớm và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, đảm bảo sức khỏe và sức sống lâu dài.

Những cách phòng ngừa cho thận khỏe mạnh là: