Sau 40 tuổi: ăn chay có thực sự tốt cho thận?

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thực vật có thể giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính (CKD). Chẳng hạn, một nghiên cứu đăng trên Journal of Renal Nutrition phát hiện chế độ ăn chay giúp giảm huyết áp và kiểm soát đường huyết. Đây là 2 yếu tố chính gây tổn thương thận, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ăn chay với rau xanh và các loại thực vật khác có lợi cho thận vì giảm áp lực lọc cầu thận ẢNH: AI

Chế độ ăn chay thường chứa nhiều kali, magiê, chất xơ và chất chống ô xy hóa có tác dụng giảm viêm và cải thiện chức năng mạch máu. Điều này có lợi cho thận vì giảm áp lực lọc cầu thận.

Ngoài ra, ăn chay cũng đồng nghĩa với việc giảm, thậm chí không ăn thịt với người thuần chay, nhờ đó giảm lượng protein động vật. Ăn nhiều protein động vật làm tăng lượng a xít uric và phốt pho trong cơ thể, tăng nguy cơ sỏi thận và gout. Do đó, giảm protein động vật cũng giúp giảm nguy cơ 2 bệnh này.

Ngược lại, protein thực vật như đậu nành, đậu lăng, đậu gà thường dễ tiêu hóa, tạo ít nitơ và ít a xít hơn trong quá trình chuyển hóa, nhờ đó giảm áp lực cho thận. Sau tuổi 40, khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, việc thay thế một phần protein động vật bằng protein thực vật là lựa chọn hữu ích để bảo vệ thận lâu dài.

Ăn chay giảm nguy cơ biến chứng thận ở bệnh nhân tiểu đường

Ngoài ra, với người sau 40 tuổi, tiểu đường loại 2 và huyết áp cao là 2 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy ăn chay giúp cải thiện 2 yếu tố này.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Clinical Journal of the American Society of Nephrology cho thấy chế độ ăn nhiều thực vật giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm nguy cơ biến chứng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Đồng thời, thực vật giàu chất xơ và ít natri tự nhiên giúp hạ huyết áp, giảm gánh nặng cho thận. Với người sau tuổi 40, việc ăn chay hợp lý góp phần duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ phát triển bệnh thận trong tương lai.

Mặc dù có nhiều lợi ích, chế độ ăn chay vẫn tồn tại một số nguy cơ nhất định nếu không được cân đối hợp lý. Một lo ngại lớn của chế độ ăn chay là thiếu protein chất lượng cao. Protein rất cần thiết để duy trì khối cơ, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Ngoài ra, người ăn chay dễ bị thiếu vitamin B12, sắt, kẽm và omega-3 từ cá. Những dưỡng chất này cần cho sức khỏe tổng thể, trong đó có thận. Thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, quá trình tạo máu và khả năng chống viêm, theo Medical News Today.