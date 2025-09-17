Tưởng chỉ chóng mặt do tăng huyết áp, ai ngờ rơi vào nguy kịch suýt chết

Nhưng những cơn choáng váng, chóng mặt ngày một dữ dội, cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Bà được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 17.9, bác sĩ Đàm Lê Kim Xuyến, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, bệnh nhân được phát hiện mất máu nghiêm trọng, phải truyền máu khẩn cấp. Kết quả chụp MRI ổ bụng hé lộ nguyên nhân xuất huyết tử cung do u xơ tử cung, đồng thời xuất hiện một khối u quái buồng trứng kích thước lớn.

"Chỉ riêng tình trạng xuất huyết tử cung, u quái buồng trứng đã đủ phức tạp. Nhưng điều khiến ê kíp phải cân não chính là hàng loạt bệnh nền đi kèm của người bệnh gồm hẹp 3 nhánh động mạch vành, nguy cơ nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Tiểu đường với đường huyết cao, làm tăng nguy cơ biến chứng, đặc biệt là nhiễm trùng sau mổ. Thiếu máu nặng, cơ thể suy kiệt, khiến sức chịu đựng của người bệnh giảm đáng kể", bác sĩ Xuyến bày tỏ.

Hình ảnh khối u sau khi lấy ra khỏi cơ thể ẢNH: BSCC

Trước thử thách sinh tử, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa khẩn cấp đã được tiến hành với sự tham gia của các bác sĩ sản - phụ khoa, nội tim mạch, nội tổng quát, gây mê hồi sức… Cuối cùng, ê kíp thống nhất lựa chọn phương án duy nhất có thể cứu sống người bệnh: phẫu thuật khẩn cấp, cắt toàn bộ tử cung để cầm máu và lấy trọn khối u buồng trứng. Trong suốt ca mổ, đội ngũ gây mê hồi sức phải theo dõi sát từng biến động tim mạch, đường huyết và phối hợp chặt chẽ với phẫu thuật viên để ứng phó mọi tình huống bất ngờ.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng đa chuyên khoa, ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Người bệnh được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực, sau đó tiếp tục theo dõi ở Khoa Nội tim mạch để kiểm soát bệnh nền. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, dự kiến sớm xuất viện.

Không nên bỏ qua các triệu chứng tưởng đơn giản như chóng mặt, choáng váng

Bác sĩ Đàm Lê Kim Xuyến chia sẻ, thực tế những triệu chứng tưởng như đơn giản như chóng mặt, choáng váng lại có thể ẩn chứa bệnh lý nghiêm trọng mà người bệnh thường chủ quan bỏ qua. Do đó, bác sĩ khuyến khích phụ nữ, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, cần duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ và tầm soát sớm, bởi đó là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.