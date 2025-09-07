Chóng mặt có thể là triệu chứng của bệnh hiếm

Qua các biểu hiện ban đầu, bệnh nhân (BN) có chẩn đoán sơ bộ: theo dõi hội chứng tiền đình - một bệnh lý phổ biến gây ra các triệu chứng tương tự.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị theo phác đồ tiền đình, tình trạng của BN không cải thiện. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não không phát hiện bất kỳ tổn thương nào. Ngày thứ ba trong đợt điều trị, BN bị tê bì tăng dần ở cả tay và chân, yếu không thể tự ngồi dậy, kèm theo các dấu hiệu nói khó và nhìn mờ. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện những dấu hiệu tổn thương thần kinh kín đáo: liệt vận nhãn, sụp mi và yếu cơ đối xứng cả hai bên cơ thể.

Bệnh nhân chóng mặt do nguyên nhân hiếm gặp được điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn ẢNH: VÂN ANH

Khai thác sâu hơn về tiền sử bệnh, BN cho biết khoảng 10 ngày trước nhập viện, bà có triệu chứng đau mỏi người và sốt nhẹ. Sau hội chẩn, các bác sĩ nghi ngờ BN bị hội chứng Guillain-Barré. Đây là một bệnh lý thần kinh tự miễn hiếm gặp, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các dây thần kinh ngoại biên. Bệnh có đặc điểm là yếu liệt cơ tiến triển nhanh, có thể lan đến các cơ hô hấp và gây tử vong nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu sau đó và đo điện cơ đều cho thấy BN có dấu hiệu phù hợp với hội chứng Guillain-Barré ở giai đoạn sớm.

Theo bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp cứu nội - nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, với hội chứng Guillain-Barré, việc điều trị bằng các loại thuốc thông thường gần như không có tác dụng. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất là các liệu pháp miễn dịch, trong đó có thay huyết tương (plasmapheresis) nhằm loại bỏ các kháng thể bất thường đang tấn công hệ thần kinh. Qua kết quả chẩn đoán chính xác, BN được áp dụng phác đồ điều trị thay huyết tương sớm. Sau 10 ngày, BN đã có thể đi lại, các triệu chứng thần kinh như yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện một cách rõ rệt.

Qua ca bệnh trên, các bác sĩ lưu ý, không phải cứ chóng mặt là do tiền đình. Có những nguyên nhân nguy hiểm hơn, thậm chí đe dọa tính mạng, nếu chẩn đoán muộn có thể để lại hậu quả nặng nề. Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp; rối loạn chuyển hóa hoặc biến chứng sau nhiễm trùng.

Vì vậy, khi có các dấu hiệu: chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nói khó, nhìn mờ…, người bệnh cần đi khám sớm tại cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.