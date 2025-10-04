Bác sĩ: 'Uống chanh pha muối hạt trị nhiều bệnh' là không có cơ sở khoa học

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, nước chanh pha muối hạt không phải thuốc. Chanh là trái cây có tính axit, có thể làm nặng thêm trào ngược hay viêm loét dạ dày. Muối lại làm tăng gánh nặng natri, không phù hợp ở người tăng huyết áp, bệnh thận hoặc tim mạch. Dung dịch bù nước chuẩn y tế có công thức rất rõ ràng; tự pha theo cảm tính dễ dẫn đến mất cân bằng điện giải, hoàn toàn không thể thay thế điều trị và chỉ sử dụng trong các trường hợp mất nước, rối loạn điện giải. Người bệnh dạ dày, suy thận, bệnh lý tim mạch lại là nhóm đối tượng cần hạn chế muối, khuyến nghị dưới 1 thìa cà phê (5 gram) muối/ngày.

Trào lưu 'chanh pha muối', 'đi chân trần', 'phơi nắng' được quảng bá như cách chữa nhiều bệnh là không có cơ sở khoa học Ảnh minh họa: AI

Người bệnh tiểu đường nên thận trọng khi đi chân trần

Đi chân trần có thể tạo cảm giác thư giãn nếu đi ở bề mặt an toàn, nhưng không “thải độc” hay chữa được suy thận, tim mạch. Ngược lại, nguy cơ chấn thương, nấm da, vật nhọn đâm phải dễ xảy ra, người tiểu đường hoặc có rối loạn cảm giác càng nên thận trọng vì dễ loét và nhiễm trùng. Phơi nắng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, song đi kèm rủi ro bỏng nắng và ung thư da nếu không bảo vệ đầy đủ. Vitamin D có thể bổ sung qua thực phẩm và viên uống theo chỉ định, còn ánh nắng tuyệt đối không phải “thuốc” cho các bệnh nội khoa.

Để trị táo bón, phương pháp an toàn và hiệu quả là ăn đủ chất xơ trong khẩu phần (25-30 gram/ngày), uống đủ nước, vận động đều đặn và xây dựng giờ đi vệ sinh cố định. Nếu không cải thiện hãy thăm khám để được dùng thuốc phù hợp và chẩn đoán loại trừ các nguyên nhân táo bón do bệnh lý khác như khối u, rối loạn vận động ruột...

Người bệnh thận quan trọng là tuân thủ điều trị

Với người bệnh thận hay tim mạch, điều quan trọng là kiểm soát muối, huyết áp, đường máu, mỡ máu và tuân thủ điều trị. Không có mẹo lan truyền nào thay thế được chẩn đoán và kế hoạch điều trị cá thể hóa của bác sĩ. Chế độ ăn uống lành mạnh ăn nhiều rau củ, vừa đủ lượng trái cây, tăng cường ăn ngũ cốc nguyên hạt và cá, sử dụng thêm chế phẩm sữa tách béo, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, trước mọi thông tin trên mạng, chúng ta hãy tự hỏi nguồn có đáng tin cậy không, cơ chế sinh học có hợp lý không, có nghiên cứu kiểm chứng hay chỉ là trải nghiệm cá nhân. Lựa chọn khôn ngoan nhất luôn là tham khảo ý kiến chuyên môn, cập nhật kiến thức từ hiệp hội y khoa uy tín, ăn uống cân đối, vận động phù hợp và theo dõi bệnh nền chặt chẽ tại cơ sở y tế.