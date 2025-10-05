Uống chanh pha muối hạt mỗi ngày: Rủi ro tiềm ẩn với sức khỏe

Gần đây, uống nước chanh pha muối mỗi ngày trở thành một trào lưu trên mạng xã hội được không ít người áp dụng. Theo một số tài khoản mạng xã hội, dùng 1 thìa cà phê muối pha với nước chanh uống mỗi ngày sẽ giúp thải độc cơ thể, trị nhiều bệnh. Tuy nhiên, theo ý kiến của bác sĩ, hành động này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết, một lượng nhỏ nước chanh pha muối có thể hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng cường chức năng thận và giúp nâng cao đề kháng, bổ sung vitamin C cho cơ thể. Tuy nhiên, dùng với liều lượng được đưa ra như trên mạng xã hội ngược lại sẽ mang đến nhiều rủi ro tiềm ẩn với sức khỏe.

Uống nước muối thường xuyên có thể dẫn đến tăng lượng natri trong cơ thể, gây ra hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ thúc đẩy tiến triển của bệnh tim mạch và đột quỵ Ảnh: AI

Tác hại của việc uống nhiều nước chanh pha muối

Theo bác sĩ Lê Nhất Duy, uống nước muối thường xuyên có thể dẫn đến tăng lượng natri trong cơ thể, gây ra hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ thúc đẩy tiến triển của bệnh tim mạch và đột quỵ. Lượng natri tăng lên đồng thời cũng gây áp lực lên thận. “Dù có thể tăng cường chức năng thận, nhưng việc nạp một lượng muối lớn trong thời gian ngắn sẽ khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Điều này ngược lại còn tổn hại đến chức năng thận”, bác sĩ Duy cảnh báo.

Uống quá nhiều nước chanh pha muối cũng gây mất cân bằng điện giải trong cơ thể, dẫn đến những tình trạng như buồn nôn, chóng mặt, và nặng hơn là co giật hoặc mất ý thức.

Bác sĩ Lê Nhất Duy lý giải về đặc tính hút nước của natri trong muối có thể gây hại cho cơ thể: “Đầu tiên là trạng thái mất nước do muối đã kéo nước từ các tế bào và mô ra ngoài, gây ra mất nước tế bào. Khi đó, lượng natri trong máu tăng cao, cơ thể buộc phải giữ lại nhiều nước hơn để cân bằng nồng độ natri, điều này có thể tạo ra tình trạng phù nề nghiêm trọng”.

Việc sử dụng một lượng nước chanh pha muối lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng có thể khiến cho niêm mạc dạ dày bị bào mòn do axit citric từ chanh tác động làm tăng tiết lượng axit trong dạ dày. Đây là tình trạng đáng báo động, bởi có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, thủng dạ dày và thậm chí là ung thư dạ dày nếu không được điều trị kịp thời.

Dùng muối an toàn

Một số bệnh cần có lượng muối phù hợp, cụ thể là trong tăng huyết áp, bệnh thận mạn và suy tim. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lượng muối được chỉ định để dùng hằng ngày khoảng 5 gram muối (tương đương với 1 thìa cà phê) chia đều cho tất cả các món ăn dùng trong ngày. Ngoài ra, đối với người bệnh xơ gan, muối có thể làm tình trạng phù của cơ thể trở nên nặng hơn, gây ra sự tích tụ chất lỏng trong các mô và khoang cơ thể, vì vậy cần hạn chế muối trong chế độ ăn.

“Thay vì uống nước chanh pha muối mỗi ngày với liều lượng cao, bạn nên uống đủ nước lọc hằng ngày để duy trì sự cân bằng nước và hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của cơ thể”, bác sĩ Lê Nhất Duy gợi ý.

Để có một sức khỏe tốt, cần ăn nhiều rau củ, trái cây và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, đồng thời hạn chế muối và đường. Bạn nên kiểm soát lượng muối nạp vào trong cơ thể mỗi ngày, nhất là với những đối tượng nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền cần kiêng muối.