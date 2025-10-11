Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Huyết áp cao có nên uống nước dừa?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
11/10/2025 14:21 GMT+7

Nước dừa chứa lượng kali tương đối cao. Một ly nước dừa khoảng 240 ml có thể cung cấp 500 mg kali. Đây là một chất điện giải quan trọng giúp cân bằng natri và góp phần giãn mạch, mang lại tác động tích cực với huyết áp.

Cụ thể, nước dừa giúp cơ thể bài tiết natri qua nước tiểu. Khi natri được thải ra, thể tích máu giảm nhẹ, áp lực lên mạch cũng giảm. Do đó, lượng kali trong nước dừa có thể chống lại tác động tăng huyết áp của natri, theo chuyên trang về sức khỏe Healthline (Mỹ).

Huyết áp cao có nên uống nước dừa?- Ảnh 1.

Nước dừa giàu kali, có tác dụng giảm huyết áp nhẹ

ẢNH: AI

Tuy vậy, một điều cần lưu ý là không nên thêm muối vào nước dừa. Nguyên nhân là do muối giàu natri. Cách tốt là nên lựa chọn nước dừa tươi.

Nước dừa không chỉ cung cấp kali mà còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, tức thúc đẩy bài tiết nước qua thận. Tác dụng này có thể giúp giảm thể tích máu bên trong mạch máu, từ đó giảm nhẹ áp lực trong mạch và hỗ trợ hạ huyết áp.

Tuy nhiên, nếu uống nước dừa kết hợp với thuốc lợi tiểu thì có thể gây mất nước, giảm huyết áp đột ngột, thậm chí rối loạn điện giải. Do đó, người bị huyết áp cao nếu đang dùng nước dừa thì nên theo dõi lượng nước tiểu, các dấu hiệu mất nước như khô miệng, chóng mặt để đảm bảo tác dụng lợi tiểu, không gây tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Cảnh báo nguy hiểm từ bệnh tăng huyết áp liên quan đến bệnh thận

Một số nghiên cứu cho thấy tác dụng giảm huyết áp của nước dừa. Cụ thể, trong nghiên cứu đăng trên chuyên san International Journal of Medical Research & Health Sciences, các nhà khoa học phát hiện uống nước dừa với lượng 300 ml/ngày đều đặn 6 tuần giúp cải thiện huyết áp ở người bị huyết áp cao. Cụ thể, huyết áp tâm thu giảm trung bình 10,5 mmHg, trong khi huyết áp tâm trương giảm 6,8 mmHg.

Nhiều nghiên cứu cho thấy uống nước dừa khoảng 300 ml/ngày trong vài tuần được chứng minh mà mang lại hiệu quả giảm huyết áp. Tuy nhiên, người bệnh không nên lạm dụng quá mức nước dừa.

Nước dừa không thay thế thuốc hoặc nước lọc

Nước dừa chỉ nên được dùng như thức uống bổ sung chứ không thay thế thuốc hoặc nước lọc. Đặc biệt, không nên uống nước dừa như thức uống điều trị huyết áp cao. Nếu uống nước dừa quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu. Các triệu chứng của tăng kali máu là yếu cơ, tê bì, có cảm giác kiến bò, tim đập chậm, hồi hộp hoặc ngất xỉu.

Để tận dụng lợi ích nước dừa và tránh tác dụng không mong muốn, mọi người nên bắt đầu uống nước dừa với lượng nhỏ, chẳng hạn 100-200 ml/ngày. Nếu cảm thấy ổn thì có thể uống 300 ml/ngày, theo Healthline.

