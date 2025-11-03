Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những món ăn giúp hạ huyết áp cực hay!

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Những loại rau giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, tiểu đường; Người huyết áp cao có nên tập thể dục vào buổi sáng?...

Chuyên gia: Những món ăn giúp hạ huyết áp cực hay!

Huyết áp cao ảnh hưởng đến gần một nửa số người trưởng thành trên thế giới. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và gây tổn thương thận, mắt cùng nhiều cơ quan khác.

Rất may là có những thực phẩm và món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng có thể giúp điều hòa huyết áp, đặc biệt là các chất như magiê, kali, chất xơ và chất béo omega-3. Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống lành mạnh vẫn là phương pháp tự nhiên tốt nhất để bảo vệ tim và giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch, theo trang tin sức khỏe Health.

Chuyên gia dinh dưỡng Jillian Kubala, đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ một cách ăn bánh mì độc đáo và một số món ăn nhẹ giúp hạ huyết áp cực hay.

Bánh mì phết bơ trái và tác động tích cực đến huyết áp của bạn. Quả bơ rất giàu magiê, khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Một quả bơ (201 g) chứa 58,3 mg magiê, tương đương 13,8% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu hụt magiê có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp, trong khi chế độ ăn giàu magiê có thể giúp giảm rủi ro này.

Hạnh nhân, hạt bí, hạt điều, sữa chua Hy Lạp và chuối ẢNH MINH HỌA: AI

Các loại hạt. Hạnh nhân và hạt điều là 2 món ăn nhẹ dễ dùng và tốt cho tim mạch nhờ chứa đầy magiê, với mỗi 28 g hạt cung cấp 76 - 83 mg magiê. Ăn các loại hạt này thường xuyên có thể bảo vệ tim, giảm huyết áp, đồng thời giảm cholesterol và đường huyết cao - những yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Những loại rau giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, tiểu đường

Sulforaphane là một hợp chất được tạo ra khi nhai, cắt hoặc băm nhỏ các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải và súp lơ.

Hai chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, cô Anthea Levi và Lindsey DeSoto, chỉ ra tác động tích cực của các món rau là nguồn tạo ra sulforaphane đối với cơ thể.

Hỗ trợ chống ung thư. Sulforaphane đã được nghiên cứu về khả năng phòng chống ung thư nhờ các tác dụng:

Giảm viêm: Sulforaphane kích hoạt một loại protein gọi là Nrf2, giúp tăng cường các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi viêm. Đồng thời, hợp chất này còn ức chế NF-κB - yếu tố làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể.

Sulforaphane là một hợp chất được tạo ra khi nhai, cắt hoặc băm nhỏ các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải và súp lơ ẢNH MINH HỌA: AI

Trung hòa độc tố: Sulforaphane là nguồn chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - những nguyên tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào.

Bảo vệ ADN: Nhiều nghiên cứu cho thấy sulforaphane giúp bảo vệ ADN khỏi các đột biến có thể dẫn đến ung thư.

Làm chậm sự phát triển khối u: Hợp chất này có thể ngăn tế bào ung thư phân chia, từ đó làm chậm sự lan rộng của khối u trong cơ thể.

Một thử nghiệm lâm sàng năm 2015 cho thấy, nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt sử dụng bổ sung sulforaphane hằng ngày trong 6 tháng đã giảm hoặc trì hoãn tái phát tới 86%.

Sulforaphane cũng có thể giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư phổi, theo trang tin sức khỏe Health.

Người huyết áp cao có nên tập thể dục vào buổi sáng?

Đối với người có huyết áp cao, tập thể dục sẽ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp. Họ cũng cần lưu ý một số điều để có thể tối ưu hóa lợi ích sức khỏe khi tập vào buổi sáng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất hay tập luyện các bài sức bền, như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, vào buổi sáng có thể giúp giảm huyết áp trung bình, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập buổi sáng có thể giúp giảm huyết áp tốt hơn so với tập buổi trưa ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Hypertension cho thấy đối với những người béo phì hoặc thừa cân, 30 phút đi bộ buổi sáng đã làm giảm huyết áp trung bình trong 8 giờ tiếp theo so với khi chỉ ngồi yên.

Một số bằng chứng nghiên cứu khác cũng phát hiện bất kỳ hoạt động tập luyện thể chất nào cũng có thể làm giảm huyết áp tâm thu gần 5 mmHg và huyết áp tâm trương gần 3 mmHg. Hiệu quả này vẫn xuất hiện bất kể người đó đã bị tăng huyết áp hay không.

Đối với người có huyết áp cao, chọn cường độ và hình thức tập phù hợp vào buổi sáng là rất quan trọng. Nhìn chung, vào buổi sáng, tập luyện cường độ vừa phải có lợi hơn là cường độ cao.

Vì thế, người bệnh nên bắt đầu bằng các bài tập nhẹ như đi bộ nhanh, aerobic nhẹ, kéo căng cơ vào buổi sáng thay vì chạy cường độ cao hoặc tập nặng ngay sau khi thức dậy. Đồng thời, mọi người cần làm ấm trước khi bắt đầu và đảm bảo có thời gian khởi động.

