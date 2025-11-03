Những loại rau giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, tiểu đường

Hai chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, cô Anthea Levi và Lindsey DeSoto, chỉ ra tác động tích cực của các món rau là nguồn tạo ra sulforaphane đối với cơ thể.

Hỗ trợ chống ung thư

Sulforaphane đã được nghiên cứu về khả năng phòng chống ung thư nhờ các tác dụng:

Giảm viêm: Sulforaphane kích hoạt một loại protein gọi là Nrf2, giúp tăng cường các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi viêm. Đồng thời, hợp chất này còn ức chế NF-κB - yếu tố làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể.

Sulforaphane là một hợp chất được tạo ra khi nhai, cắt hoặc băm nhỏ các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải và súp lơ ẢNH MINH HỌA: AI

Trung hòa độc tố: Sulforaphane là nguồn chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - những nguyên tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào.

Bảo vệ ADN: Nhiều nghiên cứu cho thấy sulforaphane giúp bảo vệ ADN khỏi các đột biến có thể dẫn đến ung thư.

Làm chậm sự phát triển khối u: Hợp chất này có thể ngăn tế bào ung thư phân chia, từ đó làm chậm sự lan rộng của khối u trong cơ thể.

Một thử nghiệm lâm sàng năm 2015 cho thấy, nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt sử dụng bổ sung sulforaphane hằng ngày trong 6 tháng đã giảm hoặc trì hoãn tái phát tới 86%.

Sulforaphane cũng có thể giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư phổi, theo trang tin sức khỏe Health.

Ngừa bệnh tim

Các thực phẩm giúp cơ thể sản xuất sulforaphane kể trên cũng cung cấp nhiều dưỡng chất hỗ trợ tim mạch. Các chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ bệnh tim, đồng thời chất xơ dồi dào trong chúng đã được chứng minh giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm lượng đường trong máu

Nghiên cứu năm 2017 cho thấy người bệnh tiểu đường bổ sung mầm bông cải xanh hằng ngày trong 12 tuần có mức đường huyết giảm đáng kể.

Bảo vệ não bộ

Sulforaphane có thể giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi các bệnh thoái hóa như Alzheimer và Parkinson. Vì vậy, ăn thường xuyên rau họ cải có thể giúp bảo vệ não và sức khỏe tổng thể.

Cách tạo ra sulforaphane từ rau

Rau họ cải không chứa sẵn sulforaphane, mà hợp chất này được tạo ra khi cắt, băm hoặc nhai rau có chứa glucosinolate - tiền chất của sulforaphane. Các thực phẩm giàu glucosinolate gồm: Cải thìa, bông cải xanh (đặc biệt là mầm), bắp cải tí hon, bắp cải, súp lơ, củ cải, xà lách và xà lách xoong.

Lượng sulforaphane hấp thụ phụ thuộc vào cách chế biến: Rau sống cung cấp nhiều hơn rau nấu chín. Hấp nhẹ trong vài phút là cách tốt nhất, tránh luộc, vi sóng hoặc nấu áp suất vì có thể làm mất tới 90% glucosinolate.

Chế biến theo cách này, các loại rau họ cải có thể mang lại nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ tốt cho tim, não và đường huyết, theo Health.