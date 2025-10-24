Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Nước đậu bắp có thật sự tốt cho người bệnh tiểu đường?

M.Phúc
M.Phúc
24/10/2025 08:55 GMT+7

'Em nghe nói nước đậu bắp rất tốt cho người bị tiểu đường, điều này có đúng không? Người bị tiểu đường có nên uống nước đậu bắp, nếu có thì uống thế nào? Cảm ơn bác sĩ!'. (T.Khang, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Minh Sơn, Hệ thống y tế 315, giải đáp: Trước hết ta tìm hiểu trong đậu bắp có thành phần gì?

Đậu bắp có chứa polysaccharide hòa tan (galactose, rhamnose, arabinose, galacturonic axit), chất xơ hòa tan (pectin, cellulose, hemicellulose), các chất chống oxy hóa (quercetin, isoquercitrin, kaempferol) và các vitamin, vi chất khác. Các chất này có tác dụng hỗ trợ ổn định đường huyết, tăng cường hệ tiêu hóa, bảo vệ hệ tim mạch. Lưu ý rằng các dưỡng chất này chủ yếu có trong xơ và thịt trái đậu bắp, cho nên việc uống nước đậu bắp (bỏ phần thịt quả) sẽ làm hiệu quả giảm đi đáng kể.

Bác sĩ 24/7: Nước đậu bắp có thật sự tốt cho người bệnh tiểu đường? - Ảnh 1.

Đậu bắp có nhiều dưỡng chất có lợi cho người bệnh tiểu đường và tim mạch

Ảnh: AI

Về mặt lý thuyết, rõ ràng đậu bắp có lợi cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt với người bệnh tiểu đường và tim mạch. Đã có nghiên cứu về vấn đề này, cho thấy tiêu thụ khoảng 10 g bột đậu bắp (tương đương 10 trái đậu bắp) mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, đường huyết.

Như vậy, đậu bắp là thực phẩm tốt, có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường, tim mạch. Khuyến khích ăn nguyên trái đậu bắp, không nên uống nước đậu bắp vì thành phần dinh dưỡng tập trung ở phần thịt quả.

Cách phòng bệnh tiểu đường

Bác sĩ Minh Sơn cho biết, bệnh tiểu đường được phân thành nhiều thể như: Tiểu đường loại 1, tiểu đường loại 2, tiểu đường thai kỳ và tiểu đường do nguyên nhân khác.

Tùy vào mỗi thể bệnh mà ta có cách phòng bệnh khác nhau. Thể bệnh phổ biến nhất là tiểu đường loại 2, và đang có xu hướng trẻ hóa.

Các yếu tố nguy cơ làm gia tăng nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2:

  • Béo phì.
  • Lười vận động.
  • Hút thuốc lá, uống rượu bia.
  • Stress, mất ngủ kéo dài.

Theo bác sĩ Minh Sơn, để phòng bệnh tiểu đường, mọi người nên ăn uống lành mạnh tránh dư thừa năng lượng, tích mỡ nội tạng dẫn đến béo phì; vận động thường xuyên; không hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử; hạn chế rượu bia; cân đối công việc và cuộc sống; tránh bị stress kéo dài dẫn đến mất ngủ, trầm cảm, lo âu...

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Khám phá thêm chủ đề

Đậu bắp tiểu đường tiểu đường loại 2 Mỡ máu Chất xơ Tim mạch Bác sĩ 24/7
