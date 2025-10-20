Tác dụng bất ngờ của tỏi đen đối với người bệnh tiểu đường

Tỏi tươi rất rất giàu hợp chất alliin. Khi tỏi tươi được cắt, bầm hay đập dẹp thì alliin được chuyển thành allicin. Đây là hợp chất tạo ra mùi đặc trưng của tỏi và cũng là thành phần chính tạo mang lại tác dụng kháng khuẩn, chống ô xy hóa, giảm mỡ máu và cải thiện huyết áp trong tỏi, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tỏi đen có khả năng cải thiện đường huyết ở người tiểu đường ẢNH: AI

Chất allicin dù mang nhiều lợi ích nhưng nhược điểm là dễ bị phân hủy bởi nhiệt và thời gian. Do đó, tỏi tươi sau khi nghiền, băm thì nên ăn ngay sau đó để giữ lại nhiều hoạt chất nhất.

Với tỏi đen, quá trình ủ sẽ kích hoạt phản ứng giữa đường và các a xít amin trong tỏi, khiến màu tỏi chuyển dần sang đen. Nhờ đó, tỏi vị ngọt dịu hơn và mùi hăng biến mất.

Đồng thời, các hợp chất trong tỏi cũng được chuyển hóa. Chẳng hạn, chất alliin được chuyển hóa thành nhiều chất chống ô xy hóa hơn như S-allyl-cysteine, S-allyl-mercaptocysteine và các polyphenol.

Chính những biến đổi trong quá trình ủ mà tỏi đen trở nên mềm hơn, ít mùi hăng và dễ ăn hơn. Đặc biệt, tỏi chứa nhiều chống ô xy hóa, giảm tính kích ứng so với tỏi tươi.

Tỏi đen hay bột tỏi đen có tác dụng giảm đường huyết lúc đói

Một trong những lợi ích được nghiên cứu nhiều nhất là khả năng của tỏi đen trong việc ổn định đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy tỏi đen hay bột tỏi đen có tác dụng giảm đường huyết lúc đói, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin.

Ngoài ra, một số thử nghiệm trên chuột được thực hiện để so sánh lợi ích của tỏi tươi và tỏi đen. Kết quả cho thấy tỏi đen có hiệu quả chống ô xy hóa cao hơn, tăng các enzyme chống ô xy hóa như SOD, GSH-Px và catalase. Những tác động này giúp bảo vệ tế bào β của tuyến tụy và mô gan, đồng thời góp phần kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Không chỉ tác động đến đường huyết, các dưỡng chất trong tỏi đen còn giúp cải thiện tình trạng mỡ máu ở bệnh nhân tiểu đường. Cụ thể tỏi đen có tác dụng giảm chất béo trung tính, cholesterol toàn phần, giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL.

Nếu đang dùng thuốc hạ đường huyết mạnh mà bổ sung tỏi đen thì có thể làm tăng nguy cơ kéo đường huyết xuống quá thấp. Do đó, để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của tỏi đen, người bệnh tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, theo Medical News Today.