Tiểu đường: vì sao chỉ một ngụm nước trước bữa ăn cũng quan trọng?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh uống nước có khả năng điều hòa cảm giác đói, làm chậm quá trình hấp thụ đường glucose, đồng thời hỗ trợ hoạt động của thận trong việc đào thải đường dư thừa, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thói quen uống nước trước bữa ăn sẽ góp phần ngăn ngừa biến chứng tiểu đường ẢNH: AI

Thói quen uống nước trước bữa ăn quan trọng với người bệnh tiểu đường vì những lý do sau:

Làm chậm hấp thụ đường glucose

Khi uống một ít nước trước bữa ăn, dạ dày được làm ẩm, từ đó làm chậm lại quá trình di chuyển của thức ăn xuống ruột non. Ruột non chính là nơi hấp thụ glucose chính.

Ngăn đường huyết tăng vọt sau ăn

Nghiên cứu khoa học cho thấy tốc độ làm rỗng dạ dày có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số đường huyết sau ăn. Uống nước trước bữa ăn sẽ giúp làm chậm quá trình này, nhờ đó hạn chế tăng đường huyết đột ngột. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người bị tiểu đường loại 2 vì tăng đường huyết sau ăn là yếu tố nguy cơ chính của biến chứng tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.

Uống nước trước bữa ăn làm hấp thu tinh bột bị chậm lại, nhờ đó giúp đường huyết ổn định hơn sau bữa ăn. Đây là một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm biến chứng lâu dài.

Hỗ trợ đào thải đường glucose

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc và loại bỏ lượng đường glucose dư thừa ra khỏi máu, sau đó đào thải qua nước tiểu. Nếu cơ thể thiếu nước, quá trình lọc máu của thận trở nên kém hiệu quả, làm tăng nguy cơ tích tụ glucose và gây hại cho mạch máu. Do đó, uống dù chỉ một lượng nhỏ nước trước bữa ăn cũng giúp cải thiện quá trình lọc máu, giảm gánh nặng cho thận.

Cải thiện độ nhạy insulin

Độ nhạy insulin thấp là nguyên nhân chính của tiểu đường loại 2. Một số nghiên cứu đã cho thấy uống đủ nước giúp điều hóa hoóc môn vasopressin kiểm soát cân bằng nước và đường huyết, nhờ đó hỗ trợ tăng độ nhạy insulin.

Lượng nước phù hợp nên uống trước mỗi bữa ăn là từ 150-200 ml. Thói quen này không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân, bảo vệ thận và tim mạch. Đây là những cơ quan dễ bị tổn thương do biến chứng tiểu đường, theo Healthline.