Giá đỗ với người tiểu đường: Thực phẩm 'vàng' hay cần kiêng kỵ?

Với người mắc bệnh tiểu đường, giá đỗ có vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết nhờ chỉ số đường huyết thấp, lượng chất xơ dồi dào và nhiều vi chất thiết yếu giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose, theo tờ Times of India (Ấn Độ).

Tuy nhiên, ăn giá đỗ sống có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn. Vì vậy, người sử dụng cần rửa kỹ, chế biến chín nhẹ và bảo quản đúng cách để vừa giữ được dinh dưỡng vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe lâu dài.

Giá đỗ có vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết nhờ chỉ số đường huyết thấp Ảnh: AI

Nguồn dinh dưỡng quý cho người tiểu đường

Giá đỗ chứa các hợp chất sinh học quan trọng như sulforaphane, flavonoid và axit phenolic. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Food Chemistry vào năm 2013, những hợp chất này có khả năng làm tăng độ nhạy insulin, giảm tình trạng stress oxy hóa và cải thiện mỡ máu. Đây là các yếu tố quan trọng giúp người mắc tiểu đường loại 2 quản lý bệnh hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao trong giá đỗ giúp điều hòa đường huyết nhờ cơ chế làm chậm hấp thu glucose.

Chỉ số đường huyết thấp

Phần lớn các loại giá đỗ đều có chỉ số đường huyết thấp, giúp đường huyết tăng dần đều thay vì tăng vọt sau khi ăn.

Việc ăn thường xuyên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp duy trì mức đường ổn định, giảm tình trạng tăng insulin đột ngột và hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài.

Giá đỗ giàu chất xơ

Giá đỗ chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu và cải thiện độ nhạy insulin.

Ngoài ra, chất xơ còn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Những thực phẩm giàu chất xơ như giá đỗ còn được chứng minh giúp cải thiện chỉ số HbA1c, một trong những chỉ số phản ánh tình trạng kiểm soát đường huyết.

Tác dụng chống oxy hóa

Các hoạt chất như sulforaphane và flavonoid trong giá đỗ có khả năng chống lại stress oxy hóa, tình trạng thường gặp ở người tiểu đường có thể làm tổn hại mạch máu và cơ quan theo thời gian.

Chất chống oxy hóa còn giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào beta của tuyến tụy và có thể nâng cao độ nhạy insulin, từ đó góp phần cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ tim mạch và cân nặng

Sự kết hợp của chất xơ, chất chống oxy hóa và dưỡng chất thực vật trong giá đỗ giúp hạ cholesterol, giảm triglyceride, cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Đây là yếu tố quan trọng vì người mắc tiểu đường có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, giá đỗ là thực phẩm ít calo nhưng lại giàu protein, vitamin và chất xơ. Điều này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế nạp thêm năng lượng dư thừa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lợi ích cho đường ruột và cung cấp vi chất

Giá đỗ còn chứa chất xơ tiền sinh học giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tạo sự cân bằng hệ vi sinh.

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể cải thiện chuyển hóa glucose, giảm viêm và tăng cường miễn dịch.

Đối với người tiểu đường, điều này đồng nghĩa với khả năng kiểm soát bệnh tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng chuyển hóa.

Ngoài ra, giá đỗ cung cấp nhiều vi chất thiết yếu như vitamin C, vitamin K, folate, magie và kali, giúp sản xuất năng lượng, duy trì chức năng thần kinh và bảo vệ tim mạch.