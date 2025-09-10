Rốt cuộc, ăn bao nhiêu trái cây, rau củ mỗi ngày là đủ để sống thọ hơn?

Tin vui là trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Conversation, các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời về lượng trái cây, rau củ nên ăn mỗi ngày.

Khoa học phát hiện điều gì?

Các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn cho thấy tiêu thụ hơn 5 khẩu phần rau quả (400 gram) mang lại lợi ích vượt trội. Một phân tích gộp trên 2 triệu người chỉ ra rằng 5 phần mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư, nhưng lợi ích cao nhất đạt được khi tiêu thụ khoảng 10 phần (800 gram).

Đáng chú ý, nghiên cứu do tiến sĩ Oyinlola Oyebode, Giáo sư Y tế công cộng tại Đại học Queen Mary, London (Anh), dẫn đầu, đã tìm ra nhiều điều bí mật thú vị.

Kết quả đã phát hiện ăn từ 7 phần rau quả trở lên mỗi ngày (từ 560 gram) là tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, với mức giảm nguy cơ tử vong sớm lên đến 42%, theo The Conversation.

Tuy nhiên, đừng lo lắng nếu bạn không thể ăn nhiều được mức này! Bởi nghiên cứu cũng phát hiện ăn 80 - 240 gram mỗi ngày cũng giảm được 14% nguy cơ tử vong sớm.

Mức giảm tăng lên 29% nếu bạn tiêu thụ được 3 - 5 phần rau quả mỗi ngày (240 - 400 gram). Nếu đạt được 5 - 7 phần rau quả mỗi ngày (400 - 560 gram), bạn đã có thể giảm được 36% nguy cơ.

Đáng ngạc nhiên là rau củ lại có tác dụng bảo vệ tốt hơn trái cây, với mỗi phần rau củ mỗi ngày (80 gram) giúp giảm 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Thực tế, Nhật Bản từ lâu đã khuyến nghị 10 khẩu rau quả mỗi ngày trở lên. Các nước Địa Trung Hải, với chế độ ăn giàu rau củ, đậu và ngũ cốc nguyên hạt, có tỷ lệ bệnh tim thấp và tuổi thọ cao. Nghiên cứu cũng xác nhận mối liên hệ giữa tiêu thụ nhiều rau quả và giảm nguy cơ tử vong ở những nước này.

Một khẩu phần trái cây và rau quả là bao nhiêu?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một khẩu phần rau quả tương đương 80 gram.

Bạn có thể thêm trái cây vào bữa sáng, salad và đậu vào bữa trưa, tăng gấp đôi khẩu phần rau trong bữa tối và chọn trái cây hoặc rau củ thay cho đồ ăn vặt. Nên ăn đa dạng màu sắc rau quả, vì sự phong phú này mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn. Nước ép và sinh tố chỉ được tính tối đa một phần mỗi ngày do hàm lượng đường cao.

WHO cũng khuyến cáo nên ăn ít nhất 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày.