Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 loại dầu ăn tốt nhất cho người huyết áp cao

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/10/2025 00:07 GMT+7

Không phải mọi loại dầu ăn đều có tác dụng như nhau, một vài giúp bảo vệ tim mạch, trong khi số khác có thể làm tăng huyết áp và cholesterol.

Với bệnh huyết áp cao, người mắc nên ưu tiên dùng các loại dầu ăn sau:

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất là thành phần chủ đạo của chế độ ăn Địa Trung Hải, được chứng minh giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch. Loại dầu này giàu a xít oleic và polyphenol, vốn là hợp chất chống ô xy hóa có khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào nội mô mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

3 loại dầu ăn tốt nhất cho người huyết áp cao - Ảnh 1.

Dầu ô liu được chứng minh giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch

ẢNH: AI

Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrients cho thấy tiêu thụ 60 ml dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 2,5 mmHg. Điều này là do polyphenol trong dầu làm tăng sản xuất nitric oxide, có chức năng giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Để duy trì dưỡng chất, dầu ô liu không nên chế biến ở ngưỡng nhiệt độ vượt quá 190-210°C, tùy độ tinh khiết.

Dầu hạt cải

Dầu hạt cải chứa khoảng 60% chất béo không bão hòa đơn và 10% ALA, một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật. Cấu trúc này giúp dầu có khả năng giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin và ổn định huyết áp.

Thay chất béo bão hòa, trong đó có mỡ động vật, bằng dầu hạt cải sẽ góp phần kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, dầu hạt cải có tỷ lệ giữa omega-6 và omega-3 khá cân đối, giúp duy trì tính đàn hồi của mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Dầu hạt cải có điểm bốc khói khoảng 200°C nên phù hợp để chiên nhẹ, xào hoặc nướng.

Dầu hạt lanh

Dầu hạt lanh là một trong những nguồn thực vật giàu omega-3 (ALA) nhất, có tác dụng giảm viêm và cải thiện độ giãn nở mạch máu. ALA trong dầu hạt lanh giúp giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, cải thiện chức năng nội mô và giảm tổng hợp các phân tử gây co mạch. Ngoài ra, dầu hạt lanh còn chứa lignan, chất chống ô xy hóa thực vật giúp bảo vệ thành mạch.

Dầu hạt lanh dễ ô xy hóa và không nên dùng để chiên, nấu ở nhiệt cao. Cách dùng tốt nhất là trộn rau, uống trực tiếp hoặc thêm vào sữa chua, sinh tố. Người dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng dầu hạt lạnh để tránh các tương tác không mong muốn với thuốc.

Ngoài ra, người dùng cần lưu ý không tái sử dụng dầu chiên nhiều lần để tránh hợp chất ô xy hóa gây viêm. Họ cũng cần kiểm soát tổng lượng dầu tiêu thụ. Dù các loại dầu trên là tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn nên giới hạn khoảng 2–3 muỗng canh/ngày để tránh tăng cân, yếu tố góp phần làm tăng huyết áp, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Người huyết áp cao nên ăn cá gì?

Người huyết áp cao nên ăn cá gì?

Người bị huyết áp cao đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống vì thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp chức năng mạch máu. Trong các thực phẩm được khuyến nghị, cá được coi là lựa chọn tốt cho tim mạch và kiểm soát huyết áp.

Khám phá thêm chủ đề

dầu ăn Hạ huyết áp Xơ vữa động mạch tăng cân dầu ô liu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận