3 loại dầu ăn tốt nhất cho người huyết áp cao

Với bệnh huyết áp cao, người mắc nên ưu tiên dùng các loại dầu ăn sau:

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất là thành phần chủ đạo của chế độ ăn Địa Trung Hải, được chứng minh giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch. Loại dầu này giàu a xít oleic và polyphenol, vốn là hợp chất chống ô xy hóa có khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào nội mô mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Dầu ô liu được chứng minh giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ tim mạch ẢNH: AI

Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrients cho thấy tiêu thụ 60 ml dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 2,5 mmHg. Điều này là do polyphenol trong dầu làm tăng sản xuất nitric oxide, có chức năng giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Để duy trì dưỡng chất, dầu ô liu không nên chế biến ở ngưỡng nhiệt độ vượt quá 190-210°C, tùy độ tinh khiết.

Dầu hạt cải

Dầu hạt cải chứa khoảng 60% chất béo không bão hòa đơn và 10% ALA, một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật. Cấu trúc này giúp dầu có khả năng giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin và ổn định huyết áp.

Thay chất béo bão hòa, trong đó có mỡ động vật, bằng dầu hạt cải sẽ góp phần kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, dầu hạt cải có tỷ lệ giữa omega-6 và omega-3 khá cân đối, giúp duy trì tính đàn hồi của mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Dầu hạt cải có điểm bốc khói khoảng 200°C nên phù hợp để chiên nhẹ, xào hoặc nướng.

Dầu hạt lanh

Dầu hạt lanh là một trong những nguồn thực vật giàu omega-3 (ALA) nhất, có tác dụng giảm viêm và cải thiện độ giãn nở mạch máu. ALA trong dầu hạt lanh giúp giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, cải thiện chức năng nội mô và giảm tổng hợp các phân tử gây co mạch. Ngoài ra, dầu hạt lanh còn chứa lignan, chất chống ô xy hóa thực vật giúp bảo vệ thành mạch.

Dầu hạt lanh dễ ô xy hóa và không nên dùng để chiên, nấu ở nhiệt cao. Cách dùng tốt nhất là trộn rau, uống trực tiếp hoặc thêm vào sữa chua, sinh tố. Người dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng dầu hạt lạnh để tránh các tương tác không mong muốn với thuốc.

Ngoài ra, người dùng cần lưu ý không tái sử dụng dầu chiên nhiều lần để tránh hợp chất ô xy hóa gây viêm. Họ cũng cần kiểm soát tổng lượng dầu tiêu thụ. Dù các loại dầu trên là tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn nên giới hạn khoảng 2–3 muỗng canh/ngày để tránh tăng cân, yếu tố góp phần làm tăng huyết áp, theo Verywell Health.