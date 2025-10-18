Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người huyết áp cao nên ăn cá gì?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/10/2025 00:09 GMT+7

Người bị huyết áp cao đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống vì thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp chức năng mạch máu. Trong các thực phẩm được khuyến nghị, cá được coi là lựa chọn tốt cho tim mạch và kiểm soát huyết áp.

Các loại cá mà người có huyết áp cao nên ưu tiên ăn gồm:

Cá lóc

Cá lóc là loại cá nước ngọt quen thuộc, được xếp vào nhóm có thịt trắng, ít béo và dễ tiêu hóa. Ngoài ra, cá lóc chứa nhiều lysine, methionine và glycine, vốn là những a xít amin quan trọng giúp tái tạo mô và duy trì tính đàn hồi của mạch máu.

Một nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Food Properties phát hiện protein trong cá lóc có đặc tính chống viêm và bảo vệ nội mạc mạch máu, có thể gián tiếp giúp ổn định huyết áp.

Thịt cá lóc cũng giàu kali, loại khoáng chất cân bằng dịch trong cơ thể, giảm giữ nước và ổn định áp lực thành mạch. Khi chế biến, nên tránh các món kho mặn hoặc chiên giòn vì nhiều muối và dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Các món như canh chua cá lóc, cá lóc hấp, cá lóc kho ít muối là lựa chọn tốt cho người bị huyết áp cao.

Người huyết áp cao nên ăn cá gì ? - Ảnh 1.

Cá lóc chứa nhiều a xít amin quan trọng giúp tái tạo mô và duy trì tính đàn hồi của mạch máu

ẢNH: AI

Cá hồi

Cá hồi là một trong những loại cá béo phổ biến nhất được khuyên dùng cho người có vấn đề tim mạch. Thịt cá hồi chứa lượng lớn EPA và DHA. Đây là 2 loại a xít béo omega-3 rất quan trọng với sức khỏe tim mạch, có tác dụng giảm viêm, cải thiện chức năng nội mạc và giãn mạch. Kết quả là làm tăng độ linh hoạt của thành mạch và giảm sự kết tập tiểu cầu. Những cơ chế này góp phần hạ huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cá thu

Tương tự như cá hồi, cá thu cũng giàu a xít béo omega-3 có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp thông qua tác dụng giãn mạch. Một số bằng chứng nghiên cho thấy thường xuyên ăn cá thu có thể giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt khi có chế độ ăn lành mạnh.

Một điều cần lưu ý khi ăn cá thu là hãy ưu tiên các loại cá thu nhỏ. Cá nhỏ thường có hàm lượng thủy nhân trong thịt ít hơn các loại cá thu lớn.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Cá rô phi

Cá rô phi có lợi thế là giá thành hợp lý và dễ chế biến. Mặc dù cá rô phi không chứa nhiều omega-3 như cá hồi hay cá thu nhưng lại giàu protein nạc, ít chất béo bão hòa và natri. Nhờ đó, cá rô phí phù hợp với người muốn duy trì cân nặng và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Trong 100 gram thịt cá rô phi cung cấp khoảng 26 gram protein, chỉ 2,7 gram mỡ và gần như không có cholesterol xấu. Ngoài ra, cá rô phi là nguồn cung cấp selen và kali tốt, vốn là hai khoáng chất có vai trò điều hòa huyết áp bằng cách giảm tác động của natri lên mạch máu.

Người huyết áp cao nên chọn cá rô phi nuôi trong môi trường sạch, không dùng kháng sinh và chế biến bằng cách hấp, nướng hoặc kho ít muối thay vì chiên, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Chỉ 2 bữa cá mỗi tuần: Điều tuyệt vời sẽ xảy ra cho tim, não và giấc ngủ

Chỉ 2 bữa cá mỗi tuần: Điều tuyệt vời sẽ xảy ra cho tim, não và giấc ngủ

Nhiều người thường không thích ăn cá mà chuộng thịt hơn, nhưng thực tế, cá mang lại lợi ích vượt trội so với nhiều loại đạm khác.

Người huyết áp cao cần chú ý gì để tránh suy thận?

Huyết áp cao có nên uống nước dừa?

Khám phá thêm chủ đề

Huyết áp cao Hạ huyết áp chế độ ăn lành mạnh Cá lóc Cá thu cá hồi Cá rô phi Tim mạch protein Chất béo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận