Người huyết áp cao nên ăn cá gì?

Các loại cá mà người có huyết áp cao nên ưu tiên ăn gồm:

Cá lóc

Cá lóc là loại cá nước ngọt quen thuộc, được xếp vào nhóm có thịt trắng, ít béo và dễ tiêu hóa. Ngoài ra, cá lóc chứa nhiều lysine, methionine và glycine, vốn là những a xít amin quan trọng giúp tái tạo mô và duy trì tính đàn hồi của mạch máu.

Một nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Food Properties phát hiện protein trong cá lóc có đặc tính chống viêm và bảo vệ nội mạc mạch máu, có thể gián tiếp giúp ổn định huyết áp.

Thịt cá lóc cũng giàu kali, loại khoáng chất cân bằng dịch trong cơ thể, giảm giữ nước và ổn định áp lực thành mạch. Khi chế biến, nên tránh các món kho mặn hoặc chiên giòn vì nhiều muối và dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Các món như canh chua cá lóc, cá lóc hấp, cá lóc kho ít muối là lựa chọn tốt cho người bị huyết áp cao.

Cá lóc chứa nhiều a xít amin quan trọng giúp tái tạo mô và duy trì tính đàn hồi của mạch máu ẢNH: AI

Cá hồi

Cá hồi là một trong những loại cá béo phổ biến nhất được khuyên dùng cho người có vấn đề tim mạch. Thịt cá hồi chứa lượng lớn EPA và DHA. Đây là 2 loại a xít béo omega-3 rất quan trọng với sức khỏe tim mạch, có tác dụng giảm viêm, cải thiện chức năng nội mạc và giãn mạch. Kết quả là làm tăng độ linh hoạt của thành mạch và giảm sự kết tập tiểu cầu. Những cơ chế này góp phần hạ huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cá thu

Tương tự như cá hồi, cá thu cũng giàu a xít béo omega-3 có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp thông qua tác dụng giãn mạch. Một số bằng chứng nghiên cho thấy thường xuyên ăn cá thu có thể giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt khi có chế độ ăn lành mạnh.

Một điều cần lưu ý khi ăn cá thu là hãy ưu tiên các loại cá thu nhỏ. Cá nhỏ thường có hàm lượng thủy nhân trong thịt ít hơn các loại cá thu lớn.

Cá rô phi

Cá rô phi có lợi thế là giá thành hợp lý và dễ chế biến. Mặc dù cá rô phi không chứa nhiều omega-3 như cá hồi hay cá thu nhưng lại giàu protein nạc, ít chất béo bão hòa và natri. Nhờ đó, cá rô phí phù hợp với người muốn duy trì cân nặng và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Trong 100 gram thịt cá rô phi cung cấp khoảng 26 gram protein, chỉ 2,7 gram mỡ và gần như không có cholesterol xấu. Ngoài ra, cá rô phi là nguồn cung cấp selen và kali tốt, vốn là hai khoáng chất có vai trò điều hòa huyết áp bằng cách giảm tác động của natri lên mạch máu.

Người huyết áp cao nên chọn cá rô phi nuôi trong môi trường sạch, không dùng kháng sinh và chế biến bằng cách hấp, nướng hoặc kho ít muối thay vì chiên, theo Verywell Health.