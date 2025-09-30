Chỉ 2 bữa cá mỗi tuần: Điều tuyệt vời sẽ xảy ra cho tim, não và giấc ngủ

Chuyên gia dinh dưỡng Roxana Ehsani (ở Mỹ) khẳng định rằng ăn cá thường xuyên, tối thiểu 2 bữa mỗi tuần, mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe tim mạch và não bộ, nhờ vào lượng axit béo omega-3 dồi dào. Đây là dưỡng chất mà cơ thể không thể tự sản sinh đủ, nên cần bổ sung từ thực phẩm, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu hoặc cá trích 2 lần mỗi tuần giúp giảm triglyceride, hạ huyết áp và giảm viêm Ảnh: AI

Bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ

Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu hoặc cá trích 2 lần mỗi tuần giúp giảm triglyceride, hạ huyết áp và giảm viêm. Từ đó, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ - 2 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Điều quan trọng là duy trì thói quen này lâu dài. Kết hợp cá với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu hoặc các loại hạt sẽ tăng thêm hiệu quả bảo vệ tim.

Nuôi dưỡng não bộ và hỗ trợ trí nhớ

Omega-3, đặc biệt là DHA, đóng vai trò thiết yếu cho hoạt động của não. Các nghiên cứu cho thấy ăn cá đều đặn giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung, làm chậm suy giảm nhận thức và thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ăn cá vào bữa trưa hỗ trợ duy trì sự tập trung, trong khi ăn vào bữa tối có thể thúc đẩy quá trình phục hồi của não và giúp ngủ sâu hơn, nhờ DHA hỗ trợ điều hòa melatonin - hóc môn gây ngủ.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng omega-3 có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy ăn cá thường xuyên giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn, nhờ sự kết hợp của vitamin D và omega-3 trong cá.

Các lợi ích khác

Ngoài tim, não và giấc ngủ, cá còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác: Cung cấp vitamin D quan trọng, hỗ trợ phát triển não và mắt ở trẻ nhỏ, giảm nguy cơ trầm cảm, bảo vệ thị lực khi về già, và thậm chí giúp ngăn ngừa hen suyễn ở trẻ.

Lời khuyên từ chuyên gia

Để tận dụng tối đa lợi ích, nên chọn cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi và cá ngừ nhỏ. Một khẩu phần cá tương đương khoảng 100 - 120 gram, cỡ lòng bàn tay. Chế biến bằng cách kho, hấp, nướng, hoặc áp chảo nhẹ giúp giữ nguyên dưỡng chất mà không làm tăng chất béo xấu.

Tóm lại, chỉ với 2 bữa cá mỗi tuần, bạn đã có thể bảo vệ trái tim, nuôi dưỡng não bộ và cải thiện giấc ngủ, đồng thời tận hưởng nhiều lợi ích sức khỏe lâu dài, theo Healthline.