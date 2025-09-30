Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chỉ 2 bữa cá mỗi tuần: Điều tuyệt vời sẽ xảy ra cho tim, não và giấc ngủ

Thiên Lan
Thiên Lan
30/09/2025 04:01 GMT+7

Nhiều người thường không thích ăn cá mà chuộng thịt hơn, nhưng thực tế, cá mang lại lợi ích vượt trội so với nhiều loại đạm khác.

Chuyên gia dinh dưỡng Roxana Ehsani (ở Mỹ) khẳng định rằng ăn cá thường xuyên, tối thiểu 2 bữa mỗi tuần, mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe tim mạch và não bộ, nhờ vào lượng axit béo omega-3 dồi dào. Đây là dưỡng chất mà cơ thể không thể tự sản sinh đủ, nên cần bổ sung từ thực phẩm, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chỉ 2 bữa cá mỗi tuần: Điều tuyệt vời sẽ xảy ra cho tim, não và giấc ngủ! - Ảnh 1.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu hoặc cá trích 2 lần mỗi tuần giúp giảm triglyceride, hạ huyết áp và giảm viêm

Ảnh: AI

Bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ

Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu hoặc cá trích 2 lần mỗi tuần giúp giảm triglyceride, hạ huyết áp và giảm viêm. Từ đó, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ - 2 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Điều quan trọng là duy trì thói quen này lâu dài. Kết hợp cá với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu hoặc các loại hạt sẽ tăng thêm hiệu quả bảo vệ tim.

Nuôi dưỡng não bộ và hỗ trợ trí nhớ

Omega-3, đặc biệt là DHA, đóng vai trò thiết yếu cho hoạt động của não. Các nghiên cứu cho thấy ăn cá đều đặn giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung, làm chậm suy giảm nhận thức và thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ăn cá vào bữa trưa hỗ trợ duy trì sự tập trung, trong khi ăn vào bữa tối có thể thúc đẩy quá trình phục hồi của não và giúp ngủ sâu hơn, nhờ DHA hỗ trợ điều hòa melatonin - hóc môn gây ngủ.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng omega-3 có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy ăn cá thường xuyên giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn, nhờ sự kết hợp của vitamin D và omega-3 trong cá.

Các lợi ích khác

Ngoài tim, não và giấc ngủ, cá còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác: Cung cấp vitamin D quan trọng, hỗ trợ phát triển não và mắt ở trẻ nhỏ, giảm nguy cơ trầm cảm, bảo vệ thị lực khi về già, và thậm chí giúp ngăn ngừa hen suyễn ở trẻ.

Lời khuyên từ chuyên gia

Để tận dụng tối đa lợi ích, nên chọn cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi và cá ngừ nhỏ. Một khẩu phần cá tương đương khoảng 100 - 120 gram, cỡ lòng bàn tay. Chế biến bằng cách kho, hấp, nướng, hoặc áp chảo nhẹ giúp giữ nguyên dưỡng chất mà không làm tăng chất béo xấu.

Tóm lại, chỉ với 2 bữa cá mỗi tuần, bạn đã có thể bảo vệ trái tim, nuôi dưỡng não bộ và cải thiện giấc ngủ, đồng thời tận hưởng nhiều lợi ích sức khỏe lâu dài, theo Healthline.

Tin liên quan

Ăn cá thế nào để giảm đau do viêm nhiễm?

Ăn cá thế nào để giảm đau do viêm nhiễm?

Những cơn đau do tập luyện thể thao, vận động quá sức hay viêm khớp đều liên quan đến phản ứng viêm trong cơ thể. Ăn một số loại cá có thể giúp giảm viêm nhiễm, từ đó cải thiện cảm giác đau.

Món rau ăn cùng phở không ngờ cực tốt cho tim, đường huyết và giấc ngủ

Thỉnh thoảng một củ khoai lang: Lợi ích bất ngờ cho đường huyết và tim mạch

Khám phá thêm chủ đề

ăn cá Tim mạch não bộ Giấc ngủ Chất béo Cá mòi Cá thu huyết áp DHA cá hồi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận