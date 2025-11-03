Người huyết áp cao có nên tập thể dục vào buổi sáng?

Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất hay tập luyện các bài sức bền, như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, vào buổi sáng có thể giúp giảm huyết áp trung bình, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập buổi sáng có thể giúp giảm huyết áp tốt hơn so với tập buổi trưa ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Hypertension cho thấy đối với những người béo phì hoặc thừa cân, 30 phút đi bộ buổi sáng đã làm giảm huyết áp trung bình trong 8 giờ tiếp theo so với khi chỉ ngồi yên.

Một số bằng chứng nghiên cứu khác cũng phát hiện bất kỳ hoạt động tập luyện thể chất nào cũng có thể làm giảm huyết áp tâm thu gần 5 mmHg và huyết áp tâm trương gần 3 mmHg. Hiệu quả này vẫn xuất hiện bất kể người đó đã bị tăng huyết áp hay không.

Đối với người có huyết áp cao, chọn cường độ và hình thức tập phù hợp vào buổi sáng là rất quan trọng. Nhìn chung, vào buổi sáng, tập luyện cường độ vừa phải có lợi hơn là cường độ cao.

Vì thế, người bệnh nên bắt đầu bằng các bài tập nhẹ như đi bộ nhanh, aerobic nhẹ, kéo căng cơ vào buổi sáng thay vì chạy cường độ cao hoặc tập nặng ngay sau khi thức dậy. Đồng thời, mọi người cần làm ấm trước khi bắt đầu và đảm bảo có thời gian khởi động.

Ngoài ra, buổi sáng là thời điểm có thể xuất hiện một số yếu tố làm tăng huyết áp. Chẳng hạn, sự thay đổi tuần hoàn và thần kinh có thể khiến mức huyết áp sáng sớm thường cao hơn so với trung bình trong ngày. Nếu tập cường độ mạnh có thể đẩy huyết áp lên cao.

Do đó, nếu lo ngại thì người tập hãy đo huyết áp ngay trước khi tập. Nếu huyết áp quá cao hoặc có triệu chứng như hoa mắt, nhức đầu thì không nên tập và hãy đến tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người bệnh nên bắt đầu bài tập với thời gian ngắn từ 10-15 phút với độ cường độ nhẹ đến vừa, tăng dần nếu cơ địa cho phép. Họ cũng cần uống đủ nước và khởi động kỹ để tránh gây sốc cho hệ tim mạch.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là dù tập buổi sáng mang lại nhiều lợi ích nhưng đây không phải điều bắt buộc. Xét một cách tổng thể thì hiệu quả của tập luyện phụ thuộc lớn vào việc duy trì thói quen hơn là tập đúng vào khung giờ lý tưởng.

Nếu người bị tăng huyết áp cảm thấy cơ thể họ chưa sẵn sàng vào buổi sáng, chẳng hạn huyết áp bỗng dưng tăng cao, mạch đập nhanh hơn, cơ thể chưa khởi động tốt, thì có thể cân nhắc chuyển sang các thời điểm khác. Những thời điểm khác phù hợp cho họ là trước 11 giờ trưa hay chiều tối. Thậm chí, đối với một số nhóm người, các nghiên cứu cho thấy tập buổi tối lại giúp giảm huyết áp tốt hơn, theo Healthline.