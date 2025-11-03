Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người huyết áp cao có nên tập thể dục vào buổi sáng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/11/2025 00:07 GMT+7

Đối với người có huyết áp cao, tập thể dục sẽ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp. Họ cũng cần lưu ý một số điều để có thể tối ưu hóa lợi ích sức khỏe khi tập vào buổi sáng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất hay tập luyện các bài sức bền, như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, vào buổi sáng có thể giúp giảm huyết áp trung bình, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người huyết áp cao có nên tập thể dục vào buổi sáng ? - Ảnh 1.

Tập buổi sáng có thể giúp giảm huyết áp tốt hơn so với tập buổi trưa

ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Hypertension cho thấy đối với những người béo phì hoặc thừa cân, 30 phút đi bộ buổi sáng đã làm giảm huyết áp trung bình trong 8 giờ tiếp theo so với khi chỉ ngồi yên.

Một số bằng chứng nghiên cứu khác cũng phát hiện bất kỳ hoạt động tập luyện thể chất nào cũng có thể làm giảm huyết áp tâm thu gần 5 mmHg và huyết áp tâm trương gần 3 mmHg. Hiệu quả này vẫn xuất hiện bất kể người đó đã bị tăng huyết áp hay không.

Đối với người có huyết áp cao, chọn cường độ và hình thức tập phù hợp vào buổi sáng là rất quan trọng. Nhìn chung, vào buổi sáng, tập luyện cường độ vừa phải có lợi hơn là cường độ cao.

Vì thế, người bệnh nên bắt đầu bằng các bài tập nhẹ như đi bộ nhanh, aerobic nhẹ, kéo căng cơ vào buổi sáng thay vì chạy cường độ cao hoặc tập nặng ngay sau khi thức dậy. Đồng thời, mọi người cần làm ấm trước khi bắt đầu và đảm bảo có thời gian khởi động.

Ngoài ra, buổi sáng là thời điểm có thể xuất hiện một số yếu tố làm tăng huyết áp. Chẳng hạn, sự thay đổi tuần hoàn và thần kinh có thể khiến mức huyết áp sáng sớm thường cao hơn so với trung bình trong ngày. Nếu tập cường độ mạnh có thể đẩy huyết áp lên cao.

Do đó, nếu lo ngại thì người tập hãy đo huyết áp ngay trước khi tập. Nếu huyết áp quá cao hoặc có triệu chứng như hoa mắt, nhức đầu thì không nên tập và hãy đến tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nên bắt đầu bài tập với thời gian ngắn từ 10-15 phút với độ cường độ nhẹ đến vừa

Người bệnh nên bắt đầu bài tập với thời gian ngắn từ 10-15 phút với độ cường độ nhẹ đến vừa, tăng dần nếu cơ địa cho phép. Họ cũng cần uống đủ nước và khởi động kỹ để tránh gây sốc cho hệ tim mạch.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là dù tập buổi sáng mang lại nhiều lợi ích nhưng đây không phải điều bắt buộc. Xét một cách tổng thể thì hiệu quả của tập luyện phụ thuộc lớn vào việc duy trì thói quen hơn là tập đúng vào khung giờ lý tưởng.

Nếu người bị tăng huyết áp cảm thấy cơ thể họ chưa sẵn sàng vào buổi sáng, chẳng hạn huyết áp bỗng dưng tăng cao, mạch đập nhanh hơn, cơ thể chưa khởi động tốt, thì có thể cân nhắc chuyển sang các thời điểm khác. Những thời điểm khác phù hợp cho họ là trước 11 giờ trưa hay chiều tối. Thậm chí, đối với một số nhóm người, các nghiên cứu cho thấy tập buổi tối lại giúp giảm huyết áp tốt hơn, theo Healthline.

Tin liên quan

Cần tập thể dục với cường độ thế nào để an toàn cho sức khỏe?

Cần tập thể dục với cường độ thế nào để an toàn cho sức khỏe?

Tập thể dục thường xuyên mang lại rất nhiều lợi ích, từ giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường cho đến tăng tuổi thọ. Tuy nhiên, không phải cứ tập nhiều là tốt. Vận động quá mức sẽ gây tác động tiêu cực đến cơ thể.

Khám phá thêm chủ đề

Huyết áp cao Tập thể dục đi bộ nhanh căng cơ Aerobic huyết áp Đi bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận