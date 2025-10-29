Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho tim, huyết áp, tuổi thọ?

Thiên Lan
Thiên Lan
29/10/2025 00:09 GMT+7

Với nhiều người, bữa cơm dường như mất ngon nếu thiếu vị cay từ trái ớt. Nhưng liệu thói quen ăn cay thường xuyên có thực sự tốt cho sức khỏe?

Giảm huyết áp

Theo nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí khoa học BMC Public Health, thường xuyên ăn cay giúp phụ nữ giảm nguy cơ huyết áp cao. Ở nam giới, lượng cay vừa phải cũng mang lại lợi ích, nhưng ăn quá nhiều có thể làm tăng nhẹ huyết áp tâm trương. Điều này cho thấy, vị cay không chỉ tăng hương vị mà còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tùy vào thể trạng và lối sống của mỗi người, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho tim, huyết áp, tuổi thọ? - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu, thường xuyên ăn cay giúp phụ nữ giảm nguy cơ huyết áp cao

Ảnh: AI

Tốt cho tim mạch

Nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí khoa học Molecular Nutrition & Food Research đã phát hiện thường xuyên ăn cay giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim hoặc đột quỵ. Nghiên cứu này cho thấy người ăn cay thường xuyên có tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Tiến sĩ Alice Figueroa, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Ớt chứa nhiều capsaicin có thể giúp tăng mức cholesterol tốt - có lợi cho tim và giảm mức cholesterol xấu - gây bệnh tim.

Giúp sống thọ hơn

Một phân tích tổng hợp năm 2021 trên tạp chí y khoa Angiology theo dõi hơn 500.000 người trưởng thành cho thấy ăn cay nhiều hơn 1 lần mỗi tuần giúp giảm 12% nguy cơ tử vong trong vòng 10 năm tiếp theo. Các nhà nghiên cứu cho rằng, capsaicin có thể giúp chống béo phì, cải thiện vi sinh đường ruột và cung cấp chất chống oxy hóa - tất cả đều góp phần bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, theo Eating Well.

Những rủi ro cần lưu ý

Tuy nhiên, món cay có thể gây trào ngược dạ dày, đặc biệt ở người bị viêm dạ dày hoặc trào ngược thực quản, theo chuyên gia dinh dưỡng Zariel Grullón, đang làm việc tại Mỹ. Người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc viêm ruột cũng nên thận trọng vì ớt có thể làm tái phát triệu chứng.

Như vậy, ăn cay thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe tim và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, nếu bạn có vấn đề tiêu hóa, hãy thử thêm gia vị cay một cách từ từ - bắt đầu với một chút cay - để tận hưởng lợi ích mà không làm tổn thương dạ dày.

