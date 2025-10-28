Bác sĩ: 4 mẹo hạ huyết áp cao một cách tự nhiên

Sau đây, bác sĩ Emmanuel Moustakakis, chuyên về tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Weill Cornell ở Mỹ và một số chuyên gia chia sẻ những mẹo hay để hạ huyết áp một cách tự nhiên, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Giảm muối, tăng kali

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người khỏe mạnh nên giới hạn natri dưới 2.300 mg mỗi ngày nhưng nếu huyết áp cao nên hạn chế dưới 1.500 mg. Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Pflugradt, Khoa Nghiên cứu sức khỏe, Đại học American University (Mỹ) cho biết lượng muối dư thừa làm tăng thể tích chất lỏng, tạo áp lực cho tim và thận. Trong khi đó, kali giúp loại bỏ natri khỏi cơ thể. Nên bổ sung khoảng 4.700 mg kali mỗi ngày từ chuối, khoai lang, bơ, sữa chua, bưởi hay rau lá xanh. Chế độ ăn DASH cũng là lựa chọn hiệu quả.

Nên bổ sung kali mỗi ngày từ chuối, khoai lang, bơ, sữa chua... Ảnh: AI

Đi bộ và dành thời gian ngoài trời

Các bài tập aerobic - như đi bộ, giúp tim khỏe mạnh và có thể giảm huyết áp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến nghị đi bộ 30 phút mỗi ngày. Ngoài ra, Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết dành thời gian ở không gian xanh giúp giảm hoóc môn căng thẳng cortisol, hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Thiền và yoga

Theo Trường Y Harvard, thiền, hít thở sâu, yoga giúp giảm huyết áp hiệu quả. Một đánh giá trên Mayo Clinic Proceedings năm 2019 cho thấy tập yoga 3 lần mỗi tuần có thể giảm huyết áp, theo Eating Well.

Ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên

Theo Journal of Clinical Sleep Medicine, người ngủ dưới 5 tiếng có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn. Ngủ đủ 7 - 8 tiếng giúp giảm hoóc môn căng thẳng. Ngoài ra, tránh ngồi quá lâu. nên đứng dậy hoặc đi lại sau mỗi 30 phút để ngăn huyết áp tăng.

Cuối cùng, kiểm tra huyết áp thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ về thực phẩm bổ sung như tỏi và dầu cá (EPA, DHA) cũng giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Ngoài ra, đừng quên duy trì cân nặng hợp lý, bỏ hút thuốc và hạn chế rượu. Nên nhớ tuyệt đối không được tự ý bỏ thuốc huyết áp, vì rất nguy hiểm. Cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu một thay đổi nào.