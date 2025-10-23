Dầu cá omega-3: Khoa học tìm ra cách uống tốt cho tim mạch

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn: Uống dầu cá omega-3 thế nào mới đúng để đạt hiệu quả tối đa, đặc biệt, liệu có nên uống liên tục hay cần nghỉ một thời gian? Giờ đây, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa JCI Isight, đã tìm ra cách uống dầu cá omega-3 tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi ích đối với tim mạch.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Helsinki và Viện Nghiên cứu Wihuri (Hà Lan), thực hiện, tập trung vào EPA - một loại axit béo omega-3 có trong dầu cá, nhằm tìm hiểu tác động của EPA đến mức chất béo trong máu và chuyển hóa tổng thể ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Trong nghiên cứu này, 38 người tham gia khỏe mạnh được cho dùng liều cao EPA. Các mẫu máu được thu thập trước, trong và sau quá trình thử nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt về phản ứng của từng người đối với loại axit béo này.

Đã tìm ra cách uống dầu cá omega-3 tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi ích đối với tim mạch Ảnh: AI

Cách uống dầu cá omega-3 tốt cho tim mạch nhất

Các tác giả đã kiểm tra tác động của việc bổ sung EPA liều cao trong 28 ngày lên thành phần axit béo, các phân nhóm lipoprotein, lipidome và các đặc tính gây xơ vữa động mạch ở những người tham gia có mức mỡ máu bình thường.

Kết quả đã phát hiện tác động của axit béo omega-3 đối với tim mạch có thể khác nhau ở mỗi người. Đặc biệt, tác động này biến mất nhanh chóng sau khi ngừng uống, có nghĩa là để tốt cho tim mạch, cần phải uống liên tục hằng ngày, theo Scitech Daily.

Các mẫu máu trong thời gian bổ sung EPA cho thấy tác động rõ rệt ở tất cả người tham gia. Tuy nhiên, không có mẫu nào giống nhau. Mỗi người đều có một "dấu vân tay lipid" riêng biệt trong máu, và đặc điểm này vẫn tồn tại ngay cả khi được bổ sung EPA, Giáo sư Katariina Öörni, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Kết quả cũng chỉ ra rằng EPA được cơ thể hấp thu rất hiệu quả, giúp tăng mạnh nồng độ trong máu. Đáng chú ý, mức EPA giảm nhanh chóng sau khi ngừng bổ sung, đặc biệt ở những người có nồng độ EPA ban đầu thấp.

Ngoài ra, EPA giúp cải thiện hồ sơ lipid máu và giảm sự bám dính của lipoprotein vào thành động mạch - vốn là yếu tố quan trọng gây ra xơ vữa động mạch.

Dù nghiên cứu diễn ra trong thời gian ngắn, kết quả đã cho thấy EPA có thể điều chỉnh thành phần lipid máu và các cơ chế nguy cơ liên quan đến xơ vữa ngay cả ở người khỏe mạnh.

Tiến sĩ Lauri Äikäs, đồng tác giả nghiên cứu, cho hay: Phát hiện này nhấn mạnh vai trò của quá trình trao đổi chất trong phòng ngừa bệnh tim mạch. Hiệu ứng của EPA khác nhau nhiều ở mỗi người và biến mất nhanh chóng ngay khi ngừng uống, điều này rất quan trọng nếu EPA gây ra tác dụng phụ.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục tiến hành các thử nghiệm ở cấp độ tế bào để tìm hiểu ảnh hưởng của EPA đến hoạt động của tế bào viêm và các chất trung gian lipid giúp ức chế viêm.