Phát hiện thêm tác dụng của dầu cá omega-3

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports còn hé lộ một lợi ích bất ngờ của dầu cá omega-3 đối với một căn bệnh có liên quan đến thận và nhiều bệnh quan trọng khác.

Nghiên cứu mới phát hiện thêm lợi ích bất ngờ của dầu cá omega-3 Ảnh: AI

Viêm nha chu chóp và bệnh thận

Viêm nha chu chóp mạn tính (viêm nha chu ở vùng quanh chân răng) là tình trạng viêm do sâu răng lan đến ống tủy và gây nhiễm trùng. Bệnh nhân có thể không biết mình mắc bệnh cho đến khi xương bị phá hủy, răng lung lay và cuối cùng có thể gây mất răng. Tuy nhiên, ở người suy giảm miễn dịch, bệnh có thể trở nên cấp tính, gây sưng đau và có mủ.

Đáng chú ý, nghiên cứu nhấn mạnh mối liên hệ 2 chiều giữa viêm nha chu chóp và một số bệnh lý, bao gồm tiểu đường, hội chứng chuyển hóa, xơ vữa động mạch và đặc biệt là bệnh thận, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nhằm tìm hiểu liệu tiêu thụ dầu cá omega-3 (vốn nổi tiếng với khả năng chống viêm) và tăng cường tập thể dục có giúp cải thiện tình trạng viêm nha chu chóp răng hay không, các nhà khoa học tại Trường Nha Araçatuba - Đại học Bang São Paulo (Brazil) đã tiến hành nghiên cứu bằng cách gây viêm quanh chóp răng ở 30 con chuột và chia chúng thành 3 nhóm.

Nhóm 1: Đối chứng, không được can thiệp.

Nhóm 2: Chuột được tập thể dục bằng cách bơi trong 30 ngày.

Nhóm 3: Chuột vừa bơi vừa bổ sung dầu cá omega-3 trong 30 ngày.

Nghiên cứu cung cấp bằng chứng mới về lợi ích của tập thể dục và dầu cá omega-3 đối với hệ miễn dịch, đặc biệt với sức khỏe răng miệng Ảnh: AI

Tập thể dục, bổ sung omega-3 làm giảm viêm nha chu chóp răng

Kết quả đã phát hiện nhóm chuột tập thể dục có kết quả tốt hơn nhóm đối chứng. Tuy nhiên, khi nhóm tập thể dục được bổ sung omega-3, hiệu quả trở nên vượt trội, việc điều chỉnh phản ứng miễn dịch và kiểm soát nhiễm trùng trở nên tốt hơn nhiều, theo Scitech Daily.

Cụ thể, chuột tập thể dục, được bổ sung axit béo omega-3 đã giảm đáng kể tình trạng nhiễm khuẩn và viêm chóp răng. Phân tích cho thấy nhóm đối chứng có mức độ các cytokine gây viêm ở mức trung bình và nhóm tập thể dục có mức độ thấp hơn. Trong khi đó, nhóm tập thể dục được bổ sung dầu cá omega-3 có mức cytokine gây viêm thấp nhất.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy kết hợp tập thể dục vừa phải với bổ sung omega-3 có thể làm giảm đáng kể tình trạng viêm nha chu chóp răng. Phương pháp kết hợp này đã giúp làm chậm sự lây lan của vi khuẩn, giảm thiểu sự thoái hóa xương, cân bằng sự giải phóng các phân tử gây viêm, xây dựng và duy trì mô.

Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Ana Paula Fernandes Ribeiro từ Trường Nha Araçatuba - Đại học Bang São Paulo, giải thích: Ở chuột, chỉ riêng việc tập thể dục đã cải thiện toàn thân, điều chỉnh phản ứng miễn dịch tại chỗ. Tuy nhiên, tập thể dục được bổ sung dầu cá omega-3 càng tăng thêm tác dụng.

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng mới về lợi ích của tập thể dục và dầu cá omega-3 đối với hệ miễn dịch, đặc biệt với sức khỏe răng miệng và các bệnh liên quan. Họ kết luận đây là một tác dụng quan trọng.