Uống dầu cá omega-3 mỗi ngày: Lưu ý quan trọng từ bác sĩ

Nghiên cứu cho thấy dầu cá omega-3 có thể giúp giảm chất béo trung tính triglyceride, hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, giảm viêm, tốt cho tâm trạng và chức năng não bộ.

Tuy nhiên, omega-3 có thể tương tác với một số loại thuốc thường dùng. Vì vậy, nếu bạn sử dụng dầu cá omega-3, điều quan trọng là phải biết những loại thuốc nào có thể tương tác với chúng để trao đổi với bác sĩ.

Sau đây là 3 loại thuốc phổ biến có thể tương tác với dầu cá omega-3.

Dùng dầu cá omega-3 cùng với thuốc huyết áp có thể khiến huyết áp giảm xuống thấp Ảnh: AI

Thuốc điều trị huyết áp

Tùy vào liều lượng, dùng dầu cá omega-3 cùng với thuốc huyết áp có thể khiến huyết áp giảm xuống thấp. Joseph Mercola, D.O., bác sĩ y khoa gia đình, giải thích rằng liều lượng từ 2.000 - 3.000 mg omega-3 mỗi ngày (tương đương 2-3 viên, liều thông thường chỉ 1 viên) có thể làm giảm huyết áp một chút. Vì vậy, khi kết hợp thuốc cần phải điều chỉnh liều lượng, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nguyên nhân là do axit béo omega-3 làm giãn mạch máu nên giúp hạ huyết áp, khi kết hợp với thuốc hạ huyết áp, có thể gây ra tình trạng huyết áp giảm mạnh bất thường.

Thuốc giảm đau thông thường

Kết hợp dầu cá omega-3 liều cao với thuốc giảm đau thông thường như ibuprofen và các thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) phổ biến, như naproxen, có thể gây ra vấn đề. Vì vậy, nếu uống dầu cá omega-3 mỗi ngày và thường xuyên sử dụng NSAID, hãy nói chuyện với bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Thuốc chống đông máu

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Hanes, làm việc tại Viện Dinh dưỡng và ăn kiêng Mỹ, cho biết, các loại thuốc như warfarin (Coumadin), Eliquis và Xarelto làm giảm nguy cơ đông máu. Vì axit béo omega-3 có tác dụng làm loãng máu tự nhiên, nên nếu dùng cả hai cùng nhau có thể làm tăng tác dụng làm loãng máu, dẫn đến dễ chảy máu, đặc biệt là do chấn thương hoặc phẫu thuật.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng tương tác thuốc như vừa nêu trên không có nghĩa là bạn phải ngừng uống dầu cá omega-3. Thay vào đó, hãy nói chuyện với bác sĩ để đảm bảo an toàn, theo Eating Well.