Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống dầu cá omega-3 mỗi ngày: Lưu ý quan trọng từ bác sĩ

Thiên Lan
Thiên Lan
16/10/2025 00:09 GMT+7

Bác sĩ Erica Park, chuyên về tiêu hóa, gan và dinh dưỡng tại Bệnh viện Wexner và Trường Y Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết: Dầu cá omega-3 là chất béo thiết yếu, hỗ trợ mọi thứ từ tuần hoàn máu đến chức năng não bộ.

Nghiên cứu cho thấy dầu cá omega-3 có thể giúp giảm chất béo trung tính triglyceride, hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, giảm viêm, tốt cho tâm trạng và chức năng não bộ.

Tuy nhiên, omega-3 có thể tương tác với một số loại thuốc thường dùng. Vì vậy, nếu bạn sử dụng dầu cá omega-3, điều quan trọng là phải biết những loại thuốc nào có thể tương tác với chúng để trao đổi với bác sĩ.

Sau đây là 3 loại thuốc phổ biến có thể tương tác với dầu cá omega-3.

Uống dầu cá omega-3 mỗi ngày: Lưu ý quan trọng từ bác sĩ - Ảnh 1.

Dùng dầu cá omega-3 cùng với thuốc huyết áp có thể khiến huyết áp giảm xuống thấp

Ảnh: AI

Thuốc điều trị huyết áp

Tùy vào liều lượng, dùng dầu cá omega-3 cùng với thuốc huyết áp có thể khiến huyết áp giảm xuống thấp. Joseph Mercola, D.O., bác sĩ y khoa gia đình, giải thích rằng liều lượng từ 2.000 - 3.000 mg omega-3 mỗi ngày (tương đương 2-3 viên, liều thông thường chỉ 1 viên) có thể làm giảm huyết áp một chút. Vì vậy, khi kết hợp thuốc cần phải điều chỉnh liều lượng, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nguyên nhân là do axit béo omega-3 làm giãn mạch máu nên giúp hạ huyết áp, khi kết hợp với thuốc hạ huyết áp, có thể gây ra tình trạng huyết áp giảm mạnh bất thường.

Thuốc giảm đau thông thường

Kết hợp dầu cá omega-3 liều cao với thuốc giảm đau thông thường như ibuprofen và các thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) phổ biến, như naproxen, có thể gây ra vấn đề. Vì vậy, nếu uống dầu cá omega-3 mỗi ngày và thường xuyên sử dụng NSAID, hãy nói chuyện với bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Thuốc chống đông máu

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Hanes, làm việc tại Viện Dinh dưỡng và ăn kiêng Mỹ, cho biết, các loại thuốc như warfarin (Coumadin), Eliquis và Xarelto làm giảm nguy cơ đông máu. Vì axit béo omega-3 có tác dụng làm loãng máu tự nhiên, nên nếu dùng cả hai cùng nhau có thể làm tăng tác dụng làm loãng máu, dẫn đến dễ chảy máu, đặc biệt là do chấn thương hoặc phẫu thuật.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng tương tác thuốc như vừa nêu trên không có nghĩa là bạn phải ngừng uống dầu cá omega-3. Thay vào đó, hãy nói chuyện với bác sĩ để đảm bảo an toàn, theo Eating Well.

Tin liên quan

Phát hiện thêm tác dụng bất ngờ khi uống 1 viên dầu cá Omega-3 mỗi ngày

Phát hiện thêm tác dụng bất ngờ khi uống 1 viên dầu cá Omega-3 mỗi ngày

Dầu cá từ lâu đã được nhiều người sử dụng như một thói quen chăm sóc sức khỏe nhờ giàu omega-3, với các lợi ích quen thuộc như hỗ trợ tim mạch, cải thiện trí não và thị lực.

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Có lợi gì cho huyết áp, mỡ máu?

Chuyên gia gợi ý thời điểm tốt nhất để uống dầu cá omega-3

Khám phá thêm chủ đề

Dầu cá omega-3 Dầu cá OMEGA-3 huyết áp loãng máu Chất béo Thuốc giảm đau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận