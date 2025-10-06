Người trung niên tập thể dục buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Khi vào tuổi trung niên, chọn thời điểm tập không chỉ đơn thuần là thích giờ nào tập giờ đó. Vì tốc độ trao đổi chất và khả năng phục hồi đã chậm lại nên chọn thời điểm tập luyện có thể ảnh hưởng đến hiệu quả, mức độ giảm mỡ, cải thiện huyết áp và giấc ngủ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Fit (Mỹ).

Với người muốn giảm cân, giảm mỡ máu thì tập buổi sáng là lựa chọn tốt hơn so với buổi tối ẢNH MINH HỌA: AI

Tập buổi sáng có lợi gì?

Một số nghiên cứu cho thấy tập buổi sáng mang lại lợi thế rõ rệt cho việc giảm mỡ cơ thể, ổn định các chỉ số chuyển hóa và cải thiện huyết áp, đặc biệt ở người trung niên. Với những người có mục tiêu giảm mỡ bụng thì buổi sáng đặc biệt có lợi.

Tập vào buổi sáng còn giúp hình thành thói quen nhất quán, ít bị xao nhãng do công việc, gia đình. Điều này rất hữu ích với người trung niên nếu muốn duy trì lâu dài. Việc tập sớm cũng có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Tuy nhiên, một số người trung niên có thể gặp khó khăn khi tập luyện lúc quá sớm. Chẳng hạn, cơ thể họ vẫn chưa thích ứng với vận động, các khớp và cơ bị căng cứng, sức bền kém do chưa ăn sáng. Nếu vẫn muốn tập buổi sáng thì cần khởi động kỹ để tránh nguy cơ chấn thương. Hơn nữa, nếu phải dậy quá sớm có thể ảnh hưởng đến thời gian ngủ, đặc biệt với người mất ngủ.

Tập buổi tối có lợi gì?

Trong khi đó, tập buổi tối có lợi thế lớn là hiệu suất tập có thể cao hơn so với buổi sáng. Nguyên nhân là do cơ thể sau một ngày hoạt động sẽ ở trạng thái thân nhiệt cao hơn buổi sáng. Điều này giúp các khớp mềm dẻo, lưu thông máu tốt hơn, dẫn tới tăng khả năng chịu đựng khi tập nặng, sức mạnh cơ bắp được phát huy hiệu quả.

Tập buổi tối cũng có thể là cách tốt để giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc, giúp hạ mức cortisol và cải thiện tâm trạng. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy tập buổi tối cải thiện chức năng mạch máu, chẳng hạn tốc độ lưu thông máu và giãn nở động mạch.

Trong khi đó, hạn chế của tập buổi tối ở người trung niên là có thể gây khó ngủ, đặc biệt là thực hiện bài tập nặng gần giờ đi ngủ. Ngoài ra, nếu lịch làm việc hoặc chăm sóc gia đình dồn vào buổi tối thì tình trạng mệt mỏi hoặc trách nhiệm có thể khiến dễ bỏ tập.

Lựa chọn phụ thuộc vào lịch trình và nhu cầu cá nhân

Do đó, với người trung niên, lựa chọn tập buổi sáng hay tối sẽ phụ thuộc vào lịch trình và nhu cầu cá nhân. Yếu tố đầu tiên cần xét đến là thể trạng và nhịp sinh học. Có người dễ thức dậy và có năng lượng cao vào buổi sáng, trong khi người khác thì cơ thể hoạt động tốt hơn vào buổi tối.

Nếu mục tiêu là giảm mỡ bụng, kiểm soát mỡ máu, cholesterol thì nên ưu tiên tập buổi sáng. Nếu mục tiêu là tăng sức mạnh, tăng sức chịu đựng thể chất thì tập buổi tối sẽ phù hợp, theo Verywell Fit.