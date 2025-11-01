Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn cơm, uống canh, có làm loãng dịch tiêu hóa?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Dầu cá omega-3: những ai nên lưu ý khi uống, uống liên tục có tốt?; 4 loại rau giàu kali giúp hạ huyết áp tự nhiên; Thời điểm ăn sáng giúp sống thọ hơn...

Ăn cơm cùng với canh: Bác sĩ nói gì?

Nhiều người có thói quen ăn cơm cùng với canh trong mỗi bữa ăn, nhằm giúp dễ nuốt và ngon miệng hơn. Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại việc này có thể làm loãng dịch tiêu hóa và làm chậm quá trình tiêu hóa.

Theo các bác sĩ, ăn cơm cùng với canh làm loãng dịch tiêu hóa là một quan niệm sai lầm. Bác sĩ Koti Spandana và bác sĩ Pallavi Suyog Uttekar, hiện làm việc tại Ấn Độ, cho biết ăn canh hoặc uống nước trước hoặc trong bữa ăn thực ra giúp tiêu hóa dễ dàng hơn và hỗ trợ giảm cân.

Ăn canh hoặc uống nước trước hoặc trong bữa ăn giúp tiêu hóa dễ dàng hơn và hỗ trợ giảm cân Ảnh: AI

Các nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng nào chứng minh rằng ăn canh trong bữa ăn gây rối loạn tiêu hóa hay dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Trái lại, nước đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tiêu hóa - giúp phân giải thức ăn, mềm phân, ngăn táo bón, kích hoạt chất chống oxy hóa, kali và vitamin C, đồng thời duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay khi thức ăn vào miệng, tuyến nước bọt tiết enzyme để phân giải thực phẩm. Sau đó, thức ăn được trộn với dịch vị trong dạ dày rồi đi xuống ruột non, nơi các enzyme tiếp tục phân giải và hấp thụ dưỡng chất vào máu. Cuối cùng, chất thải được đào thải qua phân.

Theo các chuyên gia, có 3 lợi ích chính khi ăn cơm cùng với canh. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 1.11.

4 loại rau giàu kali giúp hạ huyết áp tự nhiên

Kali cần thiết với người bị huyết áp cao vì đây là một trong những khoáng chất quan trọng nhất giúp điều hòa huyết áp. Một số loại rau xanh chứa hàm lượng kali cao.

Dưới đây là những loại rau giàu kali giúp kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên.

Trong 100 gram rau mồng tơi tươi có khoảng 510 mg kali Ảnh: AI

Rau mồng tơi chứa lượng kali đáng kể. Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết loại rau này chứa lượng kali đáng kể. Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy trong 100 gram rau mồng tơi tươi có khoảng 510 mg kali. Kali trong mồng tơi giúp cân bằng điện giải nội bào và ngoại bào, nhờ đó điều hòa hoạt động của cơ tim và mạch máu.

Bổ sung đủ kali trong khẩu phần ăn giúp giảm tác động co mạch của natri, từ đó giảm huyết áp tâm thu. Ngoài kali, mồng tơi còn giàu magiê, loại khoáng chất giúp giãn cơ trơn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và hạn chế co thắt mạch. Đặc biệt, chất nhầy tự nhiên trong mồng tơi còn giúp giảm hấp thu cholesterol "xấu" LDL, góp phần bảo vệ tim mạch tổng thể.

Cải bẹ xanh. Trong 100 gram cải bẹ xanh có khoảng 384 mg kali cùng với lượng lớn magiê và canxi. Đây là 3 khoáng chất có tác dụng điều hòa co bóp cơ tim và ổn định huyết áp. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho biết chế độ ăn giàu kali từ rau xanh như cải xanh giúp tăng bài tiết natri qua nước tiểu, làm giảm áp lực máu trong thành mạch.

Cải bẹ xanh còn chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống viêm và chống ô xy hóa như flavonoid và glucosinolate. Các chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào nội mô, lớp tế bào lót trong lòng mạch máu và là yếu tố then chốt trong việc duy trì tính đàn hồi của mạch. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 1.11.

Thời điểm ăn sáng giúp sống thọ hơn

Thời gian ăn sáng đóng vai trò bất ngờ trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Công trình này được công bố trên tạp chí Communications Medicine, theo dõi gần 3.000 người tại Anh trong độ tuổi từ 42 đến 94 trong hơn 20 năm.

Những người tham gia ghi lại thời điểm họ thường ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, đồng thời cung cấp thông tin về giấc ngủ, công việc và tình trạng sức khỏe.

Kết quả cho thấy, khi tuổi tác tăng lên, thời điểm ăn sáng và ăn tối của họ có xu hướng trễ hơn.

Nên ăn sáng với những thực phẩm dễ tiêu và giàu dinh dưỡng, chẳng hạn như sữa tươi, yến mạch, trứng luộc hoặc trái cây tươi Ảnh: AI

Trung bình, cứ mỗi 10 năm, thời gian ăn sáng bị lùi lại khoảng 8 phút và ăn tối lùi lại khoảng 4 phút. Tổng thời gian ăn uống trong ngày, tính từ bữa đầu tiên đến bữa cuối cùng, cũng ngắn dần theo thời gian.

Điều đáng chú ý là những người thường xuyên ăn sáng muộn có nhiều khả năng mắc các bệnh mạn tính hơn, đồng thời có nguy cơ tử vong cao hơn trong giai đoạn theo dõi. Mỗi giờ trì hoãn bữa sáng làm tăng nguy cơ tử vong thêm từ 8 đến 11%.

Ông Hassan Dashti, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho biết sự thay đổi trong thời điểm ăn uống, đặc biệt là bữa sáng ở người cao tuổi, có thể trở thành một chỉ số phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!