Thời sự

Nam vòng bụng dưới 90 cm, nữ dưới 80 cm để phòng ngừa tăng huyết áp

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
31/10/2025 12:59 GMT+7

Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt khuyên người dân nên duy trì cân nặng hợp lý, giữ vòng bụng dưới 90 cm với nam, dưới 80 cm với nữ... để phòng ngừa bệnh tăng huyết áp.

Ngày 31.10, Bệnh viện Thống Nhất (tại TP.HCM) tổ chức hội nghị khoa học thường niên nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống với chủ đề “Lão khoa trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”. 

46% người bị tăng huyết áp không biết mình mắc bệnh 

Tại chương trình, giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, cảnh báo tỷ lệ người dân không biết mình bị tăng huyết áp vẫn còn rất cao, trong khi số người kiểm soát được bệnh chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Người tăng huyết áp nên làm gì để tránh biến chứng suy thận, nhồi máu cơ tim? - Ảnh 1.

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, báo cáo tại hội nghị

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 46% người bị tăng huyết áp không biết mình mắc bệnh và chỉ có 1/5 bệnh nhân đạt được mức huyết áp mục tiêu sau điều trị.

Tại Việt Nam, theo khảo sát trên 14,3 triệu người trong độ tuổi 30 - 79, gần một nửa (47%) được chẩn đoán tăng huyết áp, nhưng chỉ 30% đang được điều trị và vỏn vẹn 13% kiểm soát được huyết áp ở mức ổn định...

Trong 30 năm qua, số người mắc tăng huyết áp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 144%, tương đương gần 640 triệu người. 

Tại Việt Nam, bệnh tăng huyết áp ngày càng phổ biến cùng với quá trình già hóa dân số nhanh. Cả nước hiện có hơn 100 triệu dân, tuổi thọ trung bình đạt 73,7 tuổi nhưng người cao tuổi thường phải sống khoảng 14 năm cuối đời trong tình trạng bệnh tật, chủ yếu là các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, khớp, thận…

Người tăng huyết áp nên làm gì để tránh biến chứng suy thận, nhồi máu cơ tim? - Ảnh 2.

Tăng huyết áp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm

ẢNH: PEXELS

Theo thống kê của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, người trên 60 tuổi thường mắc từ 3 - 4 bệnh mạn tính, còn người trên 80 tuổi có thể mắc trên 6 bệnh. Trong đó, tăng huyết áp được xem là “cửa ngõ” dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: nhồi máu cơ tim (tim bị tắc nghẽn mạch máu, gây hoại tử cơ tim); suy thận (giảm khả năng lọc máu); đột quỵ; tổn thương võng mạc (mờ mắt, mù lòa) và các rối loạn thần kinh trung ương (tê yếu chân tay, nói khó).

“Tăng huyết áp thường tiến triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng. Khi phát hiện, bệnh đã có thể gây tổn thương ở nhiều cơ quan. Vì vậy, việc tầm soát huyết áp định kỳ là cực kỳ cần thiết để phát hiện sớm và điều trị kịp thời”, giáo sư Việt nhấn mạnh.

Vòng bụng dưới 90 cm với nam, dưới 80 cm với nữ

Để giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng do tăng huyết áp, giáo sư Việt cho biết cần đẩy mạnh tuân thủ điều trị và áp dụng hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Việc điều trị phải kết hợp điều chỉnh lối sống và dùng thuốc hợp lý, trong đó ưu tiên sử dụng thuốc phối hợp trong cùng một viên để tăng hiệu quả và giúp người bệnh dễ tuân thủ hơn.

Khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch châu Âu (ESC 2024) đặt mức huyết áp tối ưu ở 120 - 129/ 70 - 79 mmHg, hoặc mức thấp nhất mà cơ thể có thể dung nạp được theo nguyên lý ALARA - tức giữ huyết áp ở mức càng thấp càng tốt nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không gây mệt hay tụt huyết áp.

Để phòng ngừa và kiểm soát bệnh, giáo sư Việt khuyên người dân nên duy trì cân nặng hợp lý, giữ vòng bụng dưới 90 cm với nam, dưới 80 cm với nữ, tập thể dục 30 - 45 phút mỗi ngày (ít nhất 4 - 5 ngày/tuần) và giảm ăn mặn, chỉ nên dùng dưới 5 gram muối/ngày (tương đương 1 thìa cà phê muối hoặc 25 gram nước mắm).

“Nếu được phát hiện sớm và kiểm soát huyết áp đúng cách, người bệnh có thể sống khỏe mạnh, tránh biến chứng và giảm gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội”, giáo sư Việt nói.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất (1.11.1975 - 1.11.2025), Bệnh viện Thống Nhất tổ chức hội nghị khoa học thường niên mở rộng năm 2025 với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ trong và ngoài nước.

Hội nghị gồm nhiều phiên báo cáo khoa học, đào tạo y khoa liên tục và các chuyên đề chuyên sâu về: tim mạch, nội tiết – chuyển hóa, thận, hô hấp, truyền nhiễm, cơ xương khớp, y học cổ truyền, chẩn đoán hình ảnh, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật cao (ghép tạng, tế bào gốc), dược lâm sàng và nhiều lĩnh vực y học khác.

Đây là sự kiện quan trọng, tạo diễn đàn khoa học uy tín để đội ngũ y tế trong và ngoài nước cùng chia sẻ, cập nhật và ứng dụng các tiến bộ y học, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

