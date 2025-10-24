Suy gan, suy thận do nhiễm xoắn khuẩn vàng da sau lũ lụt

B ỆNH BÙNG PHÁT SAU MƯA LŨ

Trong các bệnh nhân (BN) có BN nam 65 tuổi (trú Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng vàng mắt vàng da, nôn máu, thiếu máu nặng, suy đa tạng (suy thận, suy gan, suy tim). BN được chẩn đoán nhiễm leptospira thể nặng (còn gọi là bệnh Weil). BN đã được điều trị tích cực, nội soi dạ dày cấp cứu để cầm máu và truyền cấp các chế phẩm máu, đồng thời can thiệp hồi sức tích cực bằng đặt ống thở nội khí quản thở máy và lọc máu. Tuy nhiên, các bác sĩ lo ngại BN này tiên lượng tử vong cao.

Sau những ngày thường xuyên lội nước do lũ lụt, bệnh nhân nhập viện điều trị do nhiễm xoắn khuẩn leptospira ẢNH: THANH ĐẶNG

Trước nhập viện, trong đợt lũ lụt vừa qua, BN thường xuyên lội nước để di chuyển đồ đạc trong nhà. 4 ngày trước khi nhập viện, BN bắt đầu sốt cao, rét run, đau mỏi cơ toàn thân, sau đó xuất hiện vàng da vàng mắt tăng dần, mệt nhiều và nôn ra máu. BN được người nhà đưa vào bệnh viện tỉnh, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội).

Trường hợp khác là BN nam 45 tuổi (ở Cao Bằng), nhập viện với biểu hiện sốt cao 40 độ C, rét run, đau đầu, buồn nôn ra máu đỏ tươi. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện tỉnh cho thấy men gan tăng cao, suy gan suy thận cấp. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, BN trong tình trạng mắt sung huyết, củng mạc mắt vàng, đau mỏi toàn thân, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết viêm gan cấp, suy thận, do leptospira. Một BN khác là nam 34 tuổi (ở Tuyên Quang) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trong tình trạng mắt sung huyết, đau mỏi cơ toàn thân, nhiễm trùng huyết do leptospira, suy thận.

Th.S-BS Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết cả 3 BN kể trên đều có điểm chung là thường xuyên lội nước, tiếp xúc với bùn đất trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua. Đây là điều kiện thuận lợi để xoắn khuẩn leptospira xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước hoặc niêm mạc.

Bệnh leptospira (xoắn khuẩn vàng da) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các xoắn khuẩn gây ra. Nguồn lây nhiễm chính là từ các loài động vật gặm nhấm (như chuột), vật nuôi (như trâu, bò, lợn, mèo, chó…). Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu hoặc mô của động vật bị nhiễm bệnh.

Bệnh leptospira có các triệu chứng đa dạng, trong đó có BN bị biến chứng nguy hiểm như tổn thương gan, suy thận, xuất huyết phổi, viêm cơ tim và sốc, tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh thường bùng phát sau mưa lũ, khi môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn lan theo dòng nước. Hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua khiến nhiều khu vực, đặc biệt là vùng chăn nuôi, hệ thống vệ sinh kém, trở thành ổ chứa tiềm tàng của leptospira.

P HÒNG BỆNH

Để phòng bệnh xoắn khuẩn vàng da sau mưa lũ, Th.S-BS Phan Văn Mạnh lưu ý người dân cần đặc biệt giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Không sử dụng nước ngập, nước ao hồ, giếng bị ô nhiễm để tắm giặt. Mọi nguồn nước dùng trong sinh hoạt cần được đun sôi hoặc khử khuẩn bằng cloramin B theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi buộc phải lội nước, cần mang ủng, găng tay, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với bùn đất. Nếu có vết trầy xước, nên rửa bằng nước sạch và các chất sát khuẩn.

Đồng thời, cần thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, diệt chuột và thu gom rác thải, nước tiểu động vật đúng nơi quy định để hạn chế nguồn lây. Sau khi tiếp xúc với nước bẩn, nếu thấy sốt, đau mỏi cơ, vàng da, hoặc các biểu hiện bất thường về sức khỏe khác, cần đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời, tránh bệnh diễn biến nguy hiểm.