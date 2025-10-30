Tác dụng tuyệt vời của việc đi bộ đều đặn tới tim mạch

Sau đây, các bác sĩ tim mạch sẽ giải thích tác dụng của đi bộ đối với sức khỏe tim mạch, đồng thời trả lời câu hỏi trên.

Theo bác sĩ Ryan K. Kaple, Giám đốc Chương trình Tim cấu trúc - bẩm sinh tại Bệnh viện Đại học Hackensack (Mỹ), đi bộ là một dạng bài tập giúp tim khỏe hơn. Tim khỏe có thể bơm máu hiệu quả hơn với ít nỗ lực hơn, giúp giảm áp lực lên thành động mạch và hạ huyết áp. Tim mạnh hơn làm cho việc lưu thông máu trở nên hiệu quả hơn, giúp huyết áp ổn định, theo trang tin sức khỏe Eating Well.