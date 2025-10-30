Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tác dụng tuyệt vời của việc đi bộ đều đặn tới tim mạch
Video Sức khỏe

Tác dụng tuyệt vời của việc đi bộ đều đặn tới tim mạch

Thiên Lan - Trang Châu
30/10/2025 16:34 GMT+7

Nhiều người duy trì thói quen đi bộ hằng ngày nhờ những lợi ích to lớn của nó đối với sức khỏe. Tuy nhiên, với người có huyết áp cao, nguy cơ đột quỵ, thường thắc mắc 'đi bao nhiêu để mang lại hiệu quả phòng bệnh?'.

Sau đây, các bác sĩ tim mạch sẽ giải thích tác dụng của đi bộ đối với sức khỏe tim mạch, đồng thời trả lời câu hỏi trên.

Theo bác sĩ Ryan K. Kaple, Giám đốc Chương trình Tim cấu trúc - bẩm sinh tại Bệnh viện Đại học Hackensack (Mỹ), đi bộ là một dạng bài tập giúp tim khỏe hơn. Tim khỏe có thể bơm máu hiệu quả hơn với ít nỗ lực hơn, giúp giảm áp lực lên thành động mạch và hạ huyết áp. Tim mạnh hơn làm cho việc lưu thông máu trở nên hiệu quả hơn, giúp huyết áp ổn định, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Tác dụng tuyệt vời của việc đi bộ đều đặn tới tim mạch - Ảnh 1.

Tác dụng tuyệt vời của đi bộ đến tim mạch

 

Đi bộ sau ăn như thế nào là đúng?

Đi bộ sau ăn như thế nào là đúng?

Sau một ngày dài làm việc, nhiều người thích đi dạo vào buổi tối để thư giãn, giảm căng thẳng và giúp tiêu hóa tốt hơn sau bữa tối. Nhưng đi bộ thế nào cho đúng?

Bản tin sức khỏe ngày 29.10: Nên đi bộ bao nhiêu để bảo vệ tim? | Bài tập hiệu quả cho đau khớp gối

'Công thức vàng 2-1' giúp giấc ngủ ngon hơn

Xem thêm bình luận