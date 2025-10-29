Đi bộ buổi tối: Bác sĩ chỉ cách để tốt cho tiêu hóa lẫn giấc ngủ!

Tuy nhiên, đi bộ quá muộn liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe? Và đi bộ thời điểm nào vào buổi tối để tốt cho cả tiêu hóa lẫn giấc ngủ.

Tại sao đi bộ sau bữa tối lại dễ chịu?

Bác sĩ Surakshith TK, chuyên gia tiêu hóa và gan mật tại Bệnh viện Fortis Escort (Ấn Độ), giải thích rằng đi bộ sau bữa ăn thực sự mang lại lợi ích. Sau khi ăn, đi bộ giúp kích thích hệ tiêu hóa. Nó thúc đẩy hoạt động co bóp của hệ tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi hoặc nặng bụng. Vận động nhẹ nhàng hỗ trợ quá trình nhu động ruột - các cơn co thắt đẩy thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa. Điều này có nghĩa là nếu vừa ăn tối no và cảm thấy nặng bụng, đi bộ nhẹ nhàng có thể giúp bạn thấy dễ chịu hơn, giúp ruột hoạt động trơn tru và giảm cảm giác đầy bụng, theo trang tin sức khỏe Only My Health.

Sau một ngày dài làm việc, nhiều người thích đi dạo vào buổi tối để thư giãn, giảm căng thẳng Ảnh: AI

Điều gì xảy ra nếu đi bộ quá muộn?

Tuy nhiên, thời điểm đi bộ có vai trò quan trọng. Theo bác sĩ Surakshith, rắc rối bắt đầu khi đi bộ quá muộn, đặc biệt là sát giờ ngủ. Cơ thể chúng ta hoạt động theo nhịp sinh học, không chỉ điều chỉnh giấc ngủ mà còn cả quá trình tiêu hóa, ông giải thích. Vận động vào ban đêm có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học, làm chậm tiêu hóa và ảnh hưởng đến chức năng đường ruột.

Đi bộ muộn và cường độ mạnh mẽ có thể khiến cơ thể trở nên tỉnh táo khi lẽ ra cần nghỉ ngơi, làm giảm chất lượng giấc ngủ, gây mệt mỏi vào ngày hôm sau. Ngủ kém cũng tác động đến hệ vi sinh đường ruột, dễ dẫn đến các vấn đề như khó tiêu, táo bón hoặc đầy hơi.

Đi bộ buổi tối đúng cách

Bác sĩ Surakshith nhấn mạnh rằng không cần tránh đi bộ buổi tối, mà nên thực hiện đúng cách.

Đi bộ trong vòng 30-60 phút sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn. Chỉ cần tránh vận động quá mức khi cơ thể đang cần thư giãn.

Cụ thể:

Hãy đi bộ sau bữa tối, không phải trước khi ngủ.

Đi chậm hoặc vừa phải, tránh đi nhanh hay vận động nặng vào đêm muộn.

Lắng nghe cơ thể - nếu thấy khó ngủ hay nặng bụng, hãy giảm cường độ.

Xem đó là hoạt động thư giãn, không phải buổi tập thể dục, theo Only My Health.

Tóm lại, đi bộ sau bữa tối rất tốt cho tiêu hóa và tinh thần, nhưng đi quá muộn có thể gây phản tác dụng, làm rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Đi bộ nhẹ nhàng, đúng thời điểm sẽ giúp bạn đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa thư giãn và tiêu hóa khỏe mạnh.