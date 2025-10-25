Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đi bộ thể dục: Tìm ra 'số bước lý tưởng' giúp bảo vệ tim, sống thọ hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
25/10/2025 00:07 GMT+7

Đi bộ thể dục rất tốt cho sức khỏe tổng thể, tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Cần bao nhiêu bước mỗi ngày để mang lại nhiều lợi ích nhất?

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa The British Journal of Sports Medicine, đã đưa ra lời giải cho vấn đề trên. 

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Mass General Brigham (Mỹ) đã theo dõi 13.574 người lớn tuổi, trung bình 71,8 tuổi, chủ yếu là phụ nữ, không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu. 

Những người tham gia được đeo thiết bị để ghi lại số bước hằng ngày. Sau đó, họ được theo dõi trong 10 năm để ghi nhận tỷ lệ tử vong và mắc bệnh tim mạch.

Đi bộ thể dục: Tìm ra 'số bước lý tưởng' giúp bảo vệ tim, sống thọ hơn - Ảnh 1.

Người lớn tuổi, nhất là phụ nữ - đạt ít nhất 4.000 bước mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch

Ảnh: AI

Đi bộ 4.000 bước, 2 ngày mỗi tuần giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Kết quả đã phát hiện chỉ cần đạt 4.000 bước trong 1 - 2 ngày mỗi tuần cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch. Và khi số bước tăng lên, lợi ích sức khỏe cũng tăng theo - nhưng chỉ đến một mức nhất định, sau đó sẽ chững lại.

Cụ thể như sau:

Đi bộ ít nhất 4.000 bước trong 1 - 2 ngày/tuần là đủ để giảm 26% nguy cơ tử vong và 27% nguy cơ bệnh tim mạch.

Đặc biệt, nếu đạt 4.000 bước từ 3 ngày trở lên mỗi tuần, nguy cơ tử vong giảm tới 40%, theo trang tin y khoa News Medical.

Tuy nhiên, khi đạt ngưỡng 7.000 bước, lợi ích đối với tim mạch không còn tăng thêm đáng kể.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy tổng số bước đi trong tuần là quan trọng. Những người đạt cùng tổng số bước, dù đi đều mỗi ngày hay tập trung đi nhiều trong vài ngày, đều có lợi ích sức khỏe tương tự.

Tiến sĩ Rikuta Hamaya, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: Khuyến khích người lớn tuổi, nhất là phụ nữ - đạt ít nhất 4.000 bước mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch. 

Xem thêm bình luận