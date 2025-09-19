Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ có lợi nhất cho người lớn tuổi

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ phổ biến rằng đi càng nhiều càng tốt, thực tế người lớn tuổi cần biết cách đi bộ đúng để tránh tác hại.

Huấn luyện viên thể hình người Ấn Độ Navneeth Ramprasad, người sáng lập kênh tập thể hình "Get Fit With Nav", trong bài đăng gần đây đã khuyến cáo: Đối với người lớn tuổi, đi bộ liên tục trong thời gian dài không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích, thậm chí có thể gây hại nếu duy trì hằng ngày. Thói quen này có thể gây thêm áp lực lên đầu gối và mắt cá chân ở người lớn tuổi, theo tờ Hindustan Times.

Theo chuyên gia Navneeth Ramprasad, đi bộ lâu trên bề mặt cứng có thể dẫn đến đau đầu gối, căng thẳng mắt cá chân và mất cơ nhanh hơn. Ông cảnh báo: Người trên 60 tuổi nếu ngày nào cũng đi bộ 45 phút trở lên, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng, bởi thói quen tưởng tốt này có thể gây ra nhiều vấn đề cho cơ, xương, khớp.

Cách đi bộ có lợi nhất là chia nhỏ thời gian

Ông Navneeth Ramprasad giải thích: Cách đi bộ có lợi nhất là chia nhỏ thời gian, thay vì đi liên tục một mạch. Cụ thể, chuyên gia này khuyên nên đi 3 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 15 phút, sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Cách này vừa giảm tải cho khớp, vừa mang lại hiệu quả tương tự như đi một lần 45 phút. Và tần suất đi bộ hợp lý là khoảng 3 - 4 ngày/tuần.

Nên kết hợp cùng các bài tập khác

Huấn luyện viên Navneeth nhấn mạnh: Người lớn tuổi cần kết hợp giữa đi bộ vừa phải và các hình thức rèn luyện khác vì một mình đi bộ không giúp làm chậm quá trình lão hóa, cũng không đủ để cải thiện sức mạnh cơ bắp hay sự thăng bằng.

Vào những ngày còn lại trong tuần, người lớn tuổi nên tập các bài tập tăng cường sức mạnh nhẹ nhàng như tập tạ nhẹ, hít đất, squat, nhằm giúp rèn luyện cơ bắp, cải thiện khả năng vận động và giữ cho cơ thể linh hoạt.

Theo chuyên gia Navneeth, mục tiêu quan trọng của người trên 60 tuổi không chỉ là duy trì vận động nhẹ, mà còn phải xây dựng cơ bắp và tăng độ dẻo dai để ngăn ngừa té ngã, đau nhức và giúp duy trì sự độc lập trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, đi bộ vẫn là thói quen tốt, nhưng cần thực hiện đúng cách và kết hợp cùng các bài tập khác để mang lại lợi ích bền vững cho sức khỏe, theo Hindustan Times.