Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ có lợi nhất cho người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
19/09/2025 00:09 GMT+7

Đi bộ từ lâu được xem là một hình thức vận động đơn giản, an toàn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt với người lớn tuổi.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ phổ biến rằng đi càng nhiều càng tốt, thực tế người lớn tuổi cần biết cách đi bộ đúng để tránh tác hại.

Huấn luyện viên thể hình người Ấn Độ Navneeth Ramprasad, người sáng lập kênh tập thể hình "Get Fit With Nav", trong bài đăng gần đây đã khuyến cáo: Đối với người lớn tuổi, đi bộ liên tục trong thời gian dài không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích, thậm chí có thể gây hại nếu duy trì hằng ngày. Thói quen này có thể gây thêm áp lực lên đầu gối và mắt cá chân ở người lớn tuổi, theo tờ Hindustan Times.

Theo chuyên gia Navneeth Ramprasad, đi bộ lâu trên bề mặt cứng có thể dẫn đến đau đầu gối, căng thẳng mắt cá chân và mất cơ nhanh hơn. Ông cảnh báo: Người trên 60 tuổi nếu ngày nào cũng đi bộ 45 phút trở lên, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng, bởi thói quen tưởng tốt này có thể gây ra nhiều vấn đề cho cơ, xương, khớp.

Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ có lợi nhất cho người lớn tuổi - Ảnh 1.

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng đi càng nhiều càng tốt, thực tế người lớn tuổi cần biết cách đi bộ đúng để tránh tác hại

Ảnh: AI

Cách đi bộ có lợi nhất là chia nhỏ thời gian

Ông Navneeth Ramprasad giải thích: Cách đi bộ có lợi nhất là chia nhỏ thời gian, thay vì đi liên tục một mạch. Cụ thể, chuyên gia này khuyên nên đi 3 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 15 phút, sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Cách này vừa giảm tải cho khớp, vừa mang lại hiệu quả tương tự như đi một lần 45 phút. Và tần suất đi bộ hợp lý là khoảng 3 - 4 ngày/tuần.

Nên kết hợp cùng các bài tập khác

Huấn luyện viên Navneeth nhấn mạnh: Người lớn tuổi cần kết hợp giữa đi bộ vừa phải và các hình thức rèn luyện khác vì một mình đi bộ không giúp làm chậm quá trình lão hóa, cũng không đủ để cải thiện sức mạnh cơ bắp hay sự thăng bằng.

Vào những ngày còn lại trong tuần, người lớn tuổi nên tập các bài tập tăng cường sức mạnh nhẹ nhàng như tập tạ nhẹ, hít đất, squat, nhằm giúp rèn luyện cơ bắp, cải thiện khả năng vận động và giữ cho cơ thể linh hoạt.

Theo chuyên gia Navneeth, mục tiêu quan trọng của người trên 60 tuổi không chỉ là duy trì vận động nhẹ, mà còn phải xây dựng cơ bắp và tăng độ dẻo dai để ngăn ngừa té ngã, đau nhức và giúp duy trì sự độc lập trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, đi bộ vẫn là thói quen tốt, nhưng cần thực hiện đúng cách và kết hợp cùng các bài tập khác để mang lại lợi ích bền vững cho sức khỏe, theo Hindustan Times.

Tin liên quan

Phát hiện cách đi bộ giúp giảm tới 53% nguy cơ ung thư phổi

Phát hiện cách đi bộ giúp giảm tới 53% nguy cơ ung thư phổi

Ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Điều này khiến việc tìm giải pháp phòng ngừa là ngày càng cấp thiết.

1 viên dầu cá omega-3 mỗi ngày: Điều gì xảy ra cho tim, não người lớn tuổi?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn đi bộ vào buổi chiều?

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ Người lớn tuổi thói quen vận động Cơ bắp Lão hóa Tập tạ hít đất squat
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận