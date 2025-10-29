Bản tin sức khỏe ngày 29.10: Nên đi bộ bao nhiêu để bảo vệ tim? | Bài tập hiệu quả cho đau khớp gối

Nguy cơ đau tim ban đêm tăng gấp đôi ở nhóm người này

Không phải ban ngày, mà chính là ban đêm – lúc cơ thể nghỉ ngơi – tim lại đối mặt với nhiều rủi ro nhất. Theo các bác sĩ tim mạch, nguy cơ đau tim vào ban đêm có thể tăng gấp đôi với một số nhóm người

Lợi ích bất ngờ khi uống cà phê, trà và nước lọc

Một nghiên cứu mới được đăng trên British Journal of Nutrition cho thấy việc tiêu thụ 7–8 ly mỗi ngày của hỗn hợp nước, cà phê và trà có liên quan đến tuổi thọ cao hơn so với chỉ uống riêng lẻ mỗi loại.

Nên ăn gì để gan, thận không yếu theo tuổi tác

Khi bước qua tuổi 40, cơ thể dần trải qua nhiều thay đổi sinh lý, trong đó chức năng gan và thận có xu hướng suy giảm. Để kéo dài tuổi thọ, mọi người cần chú ý các thói quen hằng ngày để bảo vệ gan, thận.

