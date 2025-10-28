Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe ngày 28.10: Lợi ích bất ngờ của dầu cá Omega-3 | Cách ngăn chặn ung thư di căn
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 28.10: Lợi ích bất ngờ của dầu cá Omega-3 | Cách ngăn chặn ung thư di căn

28/10/2025 06:00 GMT+7

'Bản tin Sức khỏe' của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Lợi ích bất ngờ của dầu cá Omega-3

Tiêu thụ dầu cá omega-3 từ lâu đã trở thành thói quen lành mạnh của nhiều người, nhờ khả năng chống viêm, bảo vệ tim mạch, não bộ và nhiều lợi ích khác.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports còn hé lộ một lợi ích bất ngờ của dầu cá omega-3 đối với một căn bệnh có liên quan đến sức khỏe răng miệng, và một số bệnh liên quan khác, đặc biệt là bệnh thận.

Cách ngăn chặn ung thư di căn

Tìm ra cách để ngăn chặn ung thư di căn là điều cực kỳ quan trọng, và trong nghiên cứu mới vừa được công bố, các nhà khoa học Mỹ đã làm được điều này.

Nhằm tìm hiểu liệu vận động có thể thay đổi những đặc điểm phát triển của khối u đang phát triển hay không, các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Huntsman Đại học Utah (Mỹ) dẫn đầu, đã phân tích khối u và mô mỡ nội tạng của 112 bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 1-3.

