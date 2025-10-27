Tiểu ra máu có phải là dấu hiệu của ung thư thận?

Tiểu máu là tình trạng có hồng cầu trong nước tiểu. Tiểu máu có thể xuất hiện từng đợt rồi “biến mất”, dễ khiến nhiều người lầm tưởng là vô hại. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ xuất hiện 1 lần, tình trạng này vẫn cần được kiểm tra y tế.

Khi nào máu trong nước tiểu liên quan đến ung thư thận?

Theo các nghiên cứu được công bố trên Trung tâm thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), tiểu máu dai dẳng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư thận.

Thận có chức năng lọc chất thải ra khỏi máu và duy trì cân bằng dịch. Khi xuất hiện khối u, các mạch máu nhỏ trong thận có thể bị tổn thương, khiến máu rò rỉ vào nước tiểu. Đáng chú ý, ung thư thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tiểu máu đôi khi là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên, xuất hiện trước cả cảm giác đau hay sưng.

Do đó, hãy đi khám ngay nếu có máu trong nước tiểu kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

Đau hông hoặc đau 1 bên lưng, không giảm dù đã nghỉ ngơi.

Giảm cân, mệt mỏi, chán ăn kéo dài.

Có thể sờ thấy khối u hoặc vùng sưng gần thận.

Sốt nhẹ, đổ mồ hôi về đêm.

Tiểu ra máu kèm triệu chứng đau hông hoặc đau 1 bên lưng kéo dài có thể là báo hiệu của ung thư thận ẢNH: AI

Bên cạnh đó, một số yếu tố như hút thuốc lá, tuổi tác (trên 50 tuổi), tiền sử gia đình mắc ung thư thận hoặc đường tiết niệu, người bị huyết áp cao và béo phì… cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, theo Times Of India (Ấn Độ).

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Việc chẩn đoán sớm đóng vai trò then chốt trong điều trị ung thư thận, giúp nâng cao khả năng hồi phục và kéo dài tuổi thọ.

Các nguyên nhân phổ biến khác gây tiểu ra máu

Dù ung thư thận là nguyên nhân nghiêm trọng, vẫn có các trường hợp tiểu máu xuất phát từ những nguyên nhân:

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI): Gây viêm niêm mạc đường tiết niệu, dẫn đến máu vi thể hoặc đại thể trong nước tiểu. Triệu chứng thường gặp là tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục.

Sỏi thận hoặc sỏi bàng quang: Sỏi có thể cọ xát và gây chảy máu ở đường tiết niệu, thường kèm đau lưng hoặc đau vùng hông.

Phì đại tuyến tiền liệt (ở nam giới): Tuyến tiền liệt to lên có thể gây kích ứng bàng quang hoặc niệu đạo, dẫn đến tiểu máu.

Tập thể dục cường độ cao: Một số người có thể bị tiểu máu vi thể tạm thời sau khi chạy hoặc vận động mạnh.

Thuốc hoặc chấn thương: Thuốc chống đông máu, một số loại kháng sinh, hay chấn thương vùng thận đều có thể gây tiểu máu.