Lo sợ mắc bệnh thận: Làm sao để phát hiện sớm?

Sau đây, các chuyên gia tại Bệnh viện Bali International (Ấn Độ) sẽ chỉ cách nhận biết các dấu hiệu bệnh thận.

Bệnh thận mạn tính là tình trạng thận dần mất khả năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi máu. Tổn thương này phát triển trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nên nhiều người không nhận ra cho đến khi bệnh đã nghiêm trọng.

Nếu không được điều trị, bệnh thận mạn tính có thể dẫn đến suy thận, buộc người bệnh phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Tuy nhiên, không có cách nào khác để nhận biết bệnh thận mạn tính ngoài việc làm xét nghiệm. Phát hiện sớm bằng cách kiểm tra định kỳ và chăm sóc đúng cách có thể làm chậm hoặc ngăn ngừa tổn thương thận, theo Bali International Hospital.

Mệt mỏi, giảm năng lượng... có thể là dấu hiệu của bệnh thận mạn tính Ảnh minh họa: AI

Vì sao cần phát hiện sớm bệnh thận mạn tính

Phát hiện sớm bệnh thận mạn tính rất quan trọng vì căn bệnh này thường chỉ được nhận biết khi thận đã bị tổn thương nặng, dẫn đến khó điều trị và đôi khi phải chạy thận ngay lập tức. Nguyên nhân là do bệnh thận mạn tính phát triển âm thầm, không gây đau, các dấu hiệu ban đầu dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những tình trạng khác.

Nếu không được xét nghiệm, nhiều người không nhận ra thận đang gặp vấn đề cho đến khi quá muộn để can thiệp.

Phát hiện bệnh thận sớm giúp:

Giảm hoặc trì hoãn nhu cầu chạy thận nhân tạo.

Giảm chi phí điều trị.

Ngăn ngừa các tình huống cấp cứu.

Do đó, xét nghiệm tầm soát thận nên là một phần của kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với người tiểu đường, huyết áp cao hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận.

Vai trò của tầm soát thận định kỳ

Bệnh thận mạn tính có thể âm thầm làm giảm chức năng thận xuống dưới 30% trước khi có triệu chứng xuất hiện. Tầm soát định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm vấn đề.

Hai xét nghiệm chính được khuyến nghị gồm:

Xét nghiệm nước tiểu: Kiểm tra sự xuất hiện của protein trong nước tiểu (protein niệu hoặc tỷ lệ albumin - creatinin).

Xét nghiệm máu: Đo creatinine và ước tính mức lọc cầu thận (eGFR).

Các xét nghiệm này đơn giản, chi phí thấp và dễ tiếp cận. Đối với người có nguy cơ cao, kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm tổn thương thận và có biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn bệnh tiến triển.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh thận

Ở giai đoạn đầu, bệnh thận mạn tính thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể nhận thấy:

Huyết áp cao khó kiểm soát.

Protein trong nước tiểu (phát hiện qua xét nghiệm).

Sưng phù tay, chân hoặc mặt.

Mệt mỏi, giảm năng lượng.

Thay đổi về lượng hoặc tần suất đi tiểu.

Các dấu hiệu này không nhất thiết là mắc bệnh thận mạn tính, nhưng cần được kiểm tra sớm. Càng phát hiện sớm, khả năng làm chậm tiến triển bệnh, tránh chạy thận và cải thiện chất lượng cuộc sống càng cao.

Phát hiện sớm có thể cứu thận của bạn và giúp bạn sống khỏe mạnh hơn, lâu dài hơn.