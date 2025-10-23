Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách phát hiện sớm bệnh thận

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Dầu cá omega-3: Khoa học tìm ra cách uống tốt cho tim mạch; Người huyết áp cao làm điều này có thể cứu kịp quả thận!; Leo thang bộ, 4 thay đổi tích cực cho sức khỏe...

Lo sợ mắc bệnh thận: Làm sao để phát hiện sớm?

Tỷ lệ mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, trong khi nhiều trường hợp vẫn chưa rõ nguyên nhân. Điều này khiến không ít người, dù không có triệu chứng, vẫn lo lắng liệu mình có mắc bệnh thận hay không, vậy làm sao để biết chắc chắn?

Sau đây, các chuyên gia tại Bệnh viện Bali International (Ấn Độ) sẽ chỉ cách cho bạn.

Bệnh thận mạn tính là tình trạng thận dần mất khả năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi máu Ảnh minh họa: AI

Bệnh thận mạn tính (CKD) là tình trạng thận dần mất khả năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi máu. Tổn thương này phát triển trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nên nhiều người không nhận ra cho đến khi bệnh đã nghiêm trọng.

Nếu không được điều trị, CKD có thể dẫn đến suy thận, buộc người bệnh phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Tuy nhiên, không có cách nào khác để nhận biết bệnh thận mạn tính ngoài việc làm xét nghiệm. Phát hiện sớm bằng cách kiểm tra định kỳ và chăm sóc đúng cách có thể làm chậm hoặc ngăn ngừa tổn thương thận. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.10.

Dầu cá omega-3: Khoa học tìm ra cách uống tốt cho tim mạch

Dầu cá omega-3 từ lâu được xem là 'thần dược' giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ sức khỏe toàn thân.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn: Uống dầu cá omega-3 thế nào mới đúng để đạt hiệu quả tối đa, đặc biệt, liệu có nên uống liên tục hay cần nghỉ một thời gian? Giờ đây, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này.

Đã tìm ra cách uống dầu cá omega-3 tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi ích đối với tim mạch Ảnh: AI

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa JCI Isight, đã tìm ra cách uống dầu cá omega-3 tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi ích đối với tim mạch.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Helsinki và Viện Nghiên cứu Wihuri (Hà Lan), thực hiện, tập trung vào EPA - một loại axit béo omega-3 có trong dầu cá, nhằm tìm hiểu tác động của EPA đến mức chất béo trong máu và chuyển hóa tổng thể ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Trong nghiên cứu này, 38 người tham gia khỏe mạnh được cho dùng liều cao EPA. Các mẫu máu được thu thập trước, trong và sau quá trình thử nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt về phản ứng của từng người đối với loại axit béo này.

Kết quả đã phát hiện tác động của axit béo omega-3 đối với tim mạch có thể khác nhau ở mỗi người. Đặc biệt, tác động này biến mất nhanh chóng sau khi ngừng uống, có nghĩa là để tốt cho tim mạch, cần phải uống liên tục hằng ngày. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.10.

Bác sĩ: Người huyết áp cao làm điều này có thể cứu kịp quả thận!

Huyết áp cao là 'kẻ giết người thầm lặng' gây tổn thương mạch máu, tim và đặc biệt là thận. Do đó việc tầm soát bệnh thận sớm ở bệnh nhân tăng huyết áp là vô cùng cần thiết.

Xét nghiệm nước tiểu đơn giản có thể cho biết nguy cơ tiềm ẩn của huyết áp cao và giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng về tim và thận.

Hầu hết người bệnh huyết áp cao thường kiểm tra huyết áp nhưng lại bỏ qua một xét nghiệm quan trọng - xét nghiệm nước tiểu, có thể phát hiện sớm nguy cơ gặp biến chứng của huyết áp cao. "Đó là xét nghiệm giúp kiểm tra tình trạng rò rỉ protein, đặc biệt là một loại protein có tên là albumin", theo đài India TV.

Hầu hết người bệnh huyết áp cao thường kiểm tra huyết áp nhưng lại bỏ qua một xét nghiệm quan trọng - xét nghiệm nước tiểu Ảnh minh họa: AI

Bác sĩ M. Sheetal Kumar, chuyên gia nội khoa và tiểu đường tại Bệnh viện Yashoda (Ấn Độ), cho biết: Sự hiện diện dù chỉ ở mức nhỏ của albumin, được gọi là tiểu đạm vi thể (microalbumin niệu), là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất về biến chứng tiềm ẩn của huyết áp cao, bao gồm cả tổn thương các cơ quan. Đây là yếu tố dự báo mạnh mẽ cho nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh thận mạn tính trong tương lai.

Nguyên nhân gây rò rỉ albumin trong nước tiểu

Rò rỉ albumin xảy ra chủ yếu do 2 nguyên nhân:

Áp lực tăng bên trong các bộ lọc nhỏ của thận.

Tổn thương thành mạch máu khiến chúng "rò rỉ" protein như albumin.

Giá trị tỷ lệ albumin - creatinin trong nước tiểu (UACR) cao có liên quan đến huyết áp cao và mức aldosterone cao, hoóc môn này có tác dụng điều hòa huyết áp nhưng nếu ở mức cao kéo dài có thể làm bệnh huyết áp cao nặng hơn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!