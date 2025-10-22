Ngày mới với tin tức sức khỏe: Công dụng ít ai ngờ của dầu cá omega-3

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 3 sai lầm khi tập gym khiến cơ thể nhanh xuống sức; 4 loại ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm mỡ máu và huyết áp hiệu quả; Bệnh truyền nhiễm tăng nguy cơ biến cố tim mạch...

Phát hiện thêm tác dụng của dầu cá omega-3

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports còn hé lộ một lợi ích bất ngờ của dầu cá omega-3 đối với một căn bệnh có liên quan đến thận và nhiều bệnh quan trọng khác.

Nghiên cứu mới phát hiện thêm lợi ích bất ngờ của dầu cá omega-3 Ảnh: AI

Viêm nha chu chóp mạn tính (viêm nha chu ở vùng quanh chân răng) là tình trạng viêm do sâu răng lan đến ống tủy và gây nhiễm trùng. Bệnh nhân có thể không biết mình mắc bệnh cho đến khi xương bị phá hủy, răng lung lay và cuối cùng có thể gây mất răng. Tuy nhiên, ở người suy giảm miễn dịch, bệnh có thể trở nên cấp tính, gây sưng đau và có mủ.

Đáng chú ý, nghiên cứu nhấn mạnh mối liên hệ 2 chiều giữa viêm nha chu chóp và một số bệnh lý, bao gồm tiểu đường, hội chứng chuyển hóa, xơ vữa động mạch và đặc biệt là bệnh thận, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nhằm tìm hiểu liệu tiêu thụ dầu cá omega-3 (vốn nổi tiếng với khả năng chống viêm) và tăng cường tập thể dục có giúp cải thiện tình trạng viêm nha chu chóp răng hay không, các nhà khoa học tại Trường Nha Araçatuba - Đại học Bang São Paulo (Brazil) đã tiến hành nghiên cứu bằng cách gây viêm quanh chóp răng ở 30 con chuột và chia chúng thành 3 nhóm.

Nhóm 1: Đối chứng, không được can thiệp.

Nhóm 2: Chuột được tập thể dục bằng cách bơi trong 30 ngày.

Nhóm 3: Chuột vừa bơi vừa bổ sung dầu cá omega-3 trong 30 ngày.

Kết quả đã phát hiện nhóm chuột tập thể dục có kết quả tốt hơn nhóm đối chứng. Tuy nhiên, khi nhóm tập thể dục được bổ sung omega-3, hiệu quả trở nên vượt trội, việc điều chỉnh phản ứng miễn dịch và kiểm soát nhiễm trùng trở nên tốt hơn nhiều.

3 sai lầm khi tập gym khiến cơ thể nhanh xuống sức

Dù tập gym với mục tiêu tăng cơ hay chỉ để nâng cao sức khỏe thì tình trạng nhanh mệt, mau xuống sức trong buổi tập là tín hiệu đáng chú ý. Không phải lúc nào cảm giác đuối sức cũng là do thể lực kém.

Trong một số trường hợp, chính các thói quen không tốt trong luyện tập là thủ phạm khiến cơ thể nhanh xuống sức, giảm hiệu suất, thậm chí tăng nguy cơ chấn thương.

Người tập tạ nên ưu tiên đúng kỹ thuật thay vì cố tập nặng ẢNH: AI

Nếu quan sát trong phòng gym, chúng ta không khó để nhận thấy một số sai lầm sau.

Bỏ khởi động. Khởi động thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua vì người tập gym muốn bắt đầu tập thật nhanh. Thế nhưng, đây lại là bước quan trọng giúp cơ thể chuẩn bị cho vận động mạnh. Không khởi động khiến cơ bắp, khớp và mạch máu chưa được kích hoạt, dẫn tới hiệu suất thấp, dễ hụt hơi và tăng nguy cơ chấn thương.

Khi khởi động không đủ, lưu lượng máu tới cơ bắp chưa được tối ưu nên ô xy và dưỡng chất sẽ cung cấp đến cơ muộn hơn. Hệ quả là khiến người tập cảm thấy cơ thể nặng nề và mau xuống sức.

Cách khắc phục rất đơn giản, chỉ cần dành 5-10 phút cho khởi động với đi bộ nhanh hay đạp xe nhẹ nhàng, kéo giãn cơ, xoay khớp là được. Những động tác này giúp nhịp tim tăng đều, cơ bắp và khớp được kích hoạt sẵn sàng cho vận động.

Tập mãi một bài. Không có kế hoạch tập luyện rõ ràng hoặc áp dụng cùng một bài tập, thứ tự các động tác trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể thích nghi và giảm hiệu quả tập luyện. Hơn nữa, người tập sẽ cảm thấy nhanh chán, mệt mỏi và ít cảm giác tiến bộ.

Trên thực tế, lặp đi lặp lại cùng một bài tập, cường độ tập như nhau thì cơ bắp sẽ thích ứng và ít mệt mỏi. Hệ nội tiết và thần kinh trung ương do không còn nhận được các kích thích cơ mới nên sẽ giảm tiết các hoóc môn như testosterone, hoóc môn tăng trưởng, IGF-1. Hệ quả là tăng cảm giác chán, ì ạch, giảm động lực. Đây là dạng mệt mỏi do trì trệ.

4 loại ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm mỡ máu và huyết áp hiệu quả

Ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên được khoa học chứng minh có tác dụng giúp giảm mỡ máu và nguy cơ tăng huyết áp. Nguyên nhân chủ yếu là vì ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều dưỡng chất cải thiện chức năng mạch máu và trao đổi lipid.

Để giảm mỡ máu và kiểm soát huyết áp, mọi người có thể ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt sau.

Yến mạch. Yến mạch là một trong những ngũ cốc nguyên hạt được nghiên cứu nhiều nhất nhờ khả năng giảm cholesterol hiệu quả. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn yến mạch đều đặn có tác dụng giảm tổng lượng cholesterol tốt hơn so với chế độ ăn thông thường.

Yến mạch có khả năng giảm cholesterol ẢNH: AI

Yến mạch chứa beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan có độ nhớt cao, giúp giảm hấp thu cholesterol từ ruột và tăng loại bỏ cholesterol qua mật. Ngoài ra, yến mạch còn duy trì đường huyết ổn định và có thể cải thiện độ nhạy insulin, từ đó giảm tải cho hệ mạch máu và huyết áp. Thay vì ăn sáng với món nhiều đường bột, mọi người hãy thay bằng yến mạch cán dẹt hay cán vỡ với trái cây, quả hạch.

Lúa mạch nguyên cám. Lúa mạch nguyên cám cũng là lựa chọn hiệu quả cho mục tiêu kiểm soát huyết áp và mỡ máu. Trên thực tế, lúa mạch nguyên cám có thể giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương ở người có mỡ máu hơi cao.

Một nghiên cứu công bố trên trang nghiên cứu y học ScienceDirect cho thấy những người ăn lúa mạch thường xuyên đã giảm đáng kể cholesterol toàn phần và cholesterol "xấu" LDL. Thậm chí, hiệu quả còn tốt hơn cả một số loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt hay lúa mì nguyên cám.

Lúa mạch nguyên cám chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Thêm vào đó, hàm lượng magiê và kali tương đối cao cũng giúp điều hòa huyết áp.