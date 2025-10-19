Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện 5 nhóm thực phẩm giúp tăng tuổi thọ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nghệ thuật yêu thương bản thân, 'liều thuốc' tinh thần cho phụ nữ; Vì sao nên uống nước dừa với một ít muối sau khi nhịn ăn?; Bài tập cực ngắn giúp hạ mỡ máu, huyết áp, đường huyết...

5 món quen thuộc được khoa học chứng minh cực tốt cho tuổi thọ

Mục tiêu sống thọ và khỏe mạnh luôn là khát vọng lớn nhất của nhân loại. Mọi người không ngừng tìm kiếm bí quyết kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu mới vừa công bố đã tìm ra một chế độ ăn tập trung vào 5 món quen thuộc có thể là "bài thuốc" giúp giảm tỷ lệ tử vong, kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition đã phát hiện một chế độ ăn uống mới có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể, giúp kéo dài tuổi thọ.

Những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn Bắc Âu đã giảm 23% tỷ lệ tử vong so với những người ít tuân thủ nhất Ảnh: AI

Nghiên cứu được thực hiện bởi Phó giáo sư Christina Dahm cùng nghiên cứu sinh tiến sĩ Anne Bak Mørch, Đại học Aarhus, Đan Mạch.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 76.000 người Thụy Điển, ở độ tuổi trung niên trở lên, trong 2 nghiên cứu dân số lớn: Swedish Mammography Cohort và Cohort of Swedish Men.

Những người tham gia đã báo cáo thói quen ăn uống và lối sống của mình từ năm 1997 đến 2023. Các tác giả đã chọn chế độ ăn Bắc Âu làm trọng tâm của nghiên cứu và đánh giá mức độ tuân thủ của những người tham gia.

Kết quả: Những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn Bắc Âu đã giảm 23% tỷ lệ tử vong so với những người ít tuân thủ nhất. Đáng chú ý, nếu tuân thủ trong thời gian dài, mức giảm lên đến 62%. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.10.

Bạn có thường cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài nhịn ăn không? Nếu có, thì mẹo đơn giản sau đây có thể giúp bạn hồi phục năng lượng một cách tự nhiên.

Việc nhịn ăn có thể khiến cơ thể mất cân bằng điện giải, dẫn đến cảm giác chóng mặt, mệt mỏi và yếu sức. Dưới đây là lý do vì sao bạn nên uống nước dừa với một ít muối sau khi kết thúc quá trình nhịn ăn.

Uống nước dừa pha một ít muối sau khi nhịn ăn là một phương pháp có lợi cho việc bù nước và phục hồi cơ thể. Dù bạn nhịn ăn vì lý do tôn giáo, sức khỏe hay thanh lọc cơ thể, việc này đều có thể khiến bạn mất nước và khoáng chất quan trọng.

Uống nước dừa pha một ít muối sau khi nhịn ăn là một phương pháp có lợi cho việc bù nước và phục hồi cơ thể Ảnh: AI

Nước dừa được xem là một loại đồ uống đẳng trương tự nhiên - nghĩa là nó có tỷ lệ điện giải tương tự với dịch cơ thể người, giúp phục hồi nhanh lượng nước và khoáng chất thiết yếu như kali, magiê, canxi và natri.

Thêm một ít muối vào nước dừa giúp tăng lượng điện giải, bổ sung natri và các khoáng chất vi lượng, từ đó giúp cơ thể giữ nước tốt hơn và cân bằng điện giải hiệu quả hơn.

Sự kết hợp này giúp ngăn ngừa mất nước, chuột rút cơ bắp và mệt mỏi, những triệu chứng thường gặp sau khi nhịn ăn. Ngoài ra, muối còn hỗ trợ tiêu hóa và kích thích cảm giác thèm ăn nhẹ nhàng, giúp dạ dày làm quen lại với việc hấp thụ thức ăn khi bạn "mở bữa" sau thời gian nhịn ăn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.10.

Bài tập cực ngắn giúp hạ mỡ máu, huyết áp, đường huyết

Chạy bộ từ lâu đã được biết đến với vô số lợi ích như: giúp ngăn ngừa bệnh tật, cải thiện sức khỏe tinh thần, làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, rất nhiều người không có thời gian để tập luyện.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí The Conversation đã tìm ra cách cực hay chỉ mất 18 phút, 3 lần một tuần, để người bận rộn tận hưởng tối đa lợi ích của việc chạy bộ.

Đó là chạy bộ xen kẽ - một dạng của bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT).

Chạy HIIT giúp kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol xấu và huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch Ảnh: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Lancaster (Anh), thực hiện, với sự tham gia của những người trưởng thành ở nhiều độ tuổi khác nhau. Người tham gia được yêu cầu áp dụng bài tập chạy HIIT phổ biến gồm:

Phương pháp 30-20-10: 30 giây đi bộ, 20 giây chạy vừa, 10 giây nước rút

Trò chơi tốc độ: Kết hợp những đoạn chạy nước rút trong lúc chạy nhẹ.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi chỉ số thể lực, trao đổi chất, cũng như thành phần cơ thể của người tham gia trong suốt thời gian can thiệp.

Kết quả đã phát hiện cách chạy này giúp cải thiện đáng kể khả năng tim mạch so với nhóm chỉ chạy liên tục. Đặc biệt, hiệu quả vượt trội ở người thừa cân.

Đáng chú ý, chạy HIIT còn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm cholesterol xấu và huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Đặc biệt, lượng mỡ nội tạng nguy hiểm cũng giảm nhanh hơn so với chạy bộ truyền thống. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!